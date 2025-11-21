Сухой закон в Вологодской области смягчат в предновогодние дни

Сухой закон в Вологодской области смягчат в предновогодние дниГубернатор Георгий Филимонов пошел на компромисс, чтобы не портить людям праздничное настроение
Так называемый сухой закон, введенный в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова 1 марта 2025 г., будет смягчен накануне Нового года, сообщил глава субъекта в своем Telegram-канале. 30 и 31 декабря алкоголь в магазинах региона можно будет приобрести в режиме выходного дня (с 8.00 до 23.00), а не по будничному графику с 12.00 до 14.00, уточнил собеседник «Ведомостей» в региональном правительстве.
Расширенный режим торговли спиртным будет действовать в Вологодской области также с 1 по 8 января. После праздников магазины вернутся к двухчасовому формату продажи алкоголя в будни.
«Напомню то, что говорил задолго до принятия областного закона: делу время – потехе час. Конечно, необходимо, чтобы наши вологжане своевременно смогли подготовиться к домашнему празднику и приобрести продукты на новогодний стол. Все должно быть по-человечески», – написал Филимонов. По его словам, сейчас готовится «отдельная областная норма». Губернатор также призвал в новогодние праздники соблюдать меру и заниматься физкультурой. «И не забывайте: спорт, а не спирт», – заключил он.
Собеседник в правительстве Вологодской области уточнил, что законопроект о смягчении сухого закона в ближайшее время будет внесен в законодательное собрание субъекта. «Сессия у нас 26 ноября – еще есть время [для внесения]», – сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального парламента.
Алкогольное послабление в Вологодской области может быть связано с заботой о личном рейтинге губернатора, говорит политолог, основатель незарегистрированной Партии любителей пива Константин Калачев. «Отними у людей что-то, а потом верни это что-то хотя бы частично – тут люди и обрадуются», – сказал он «Ведомостям». По мнению Калачева, отыграть назад Филимонов не может, но может дать небольшие поблажки. «Тем более что это за Новый год без шампанского? Чтобы не портить людям праздничное настроение, надо идти им на уступки», – отметил эксперт.
Инициатива вологодского губернатора выглядит как компромисс и уступка, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Эксперт считает, что рационального объяснения такого шага для радикального идеолога нет: если алкоголь – это зло, не вполне понятно, как можно пускать его в дом к доброму празднику. «В целом это свидетельство того, что политика по ограничению продажи алкоголя бьет не столько по алкозависимым (которые будут искать решения), сколько по малопьющим сегментам (т. е., по сути, большинству населения), которые лояльны к праздничному алкоголю, но (в отличие от второй половины 1980-х) не готовы брать магазины штурмом ради этого», – сказал Виноградов.
В начале 2025 г., еще до вступления в силу сухого закона в Вологодской области, в регионе стали закрываться магазины «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group), писали «Ведомости» 24 января. К середине ноября 70% алкомаркетов закрылись или сменили название и ассортимент, заявлял Филимонов. Летом минэкономразвития Вологодской области приостановило действие лицензии «Красного & белого» на розничную торговлю алкоголем в регионе. Ритейлер оспаривал соответствующий приказ в суде, но арбитраж 23 октября встал на сторону властей.