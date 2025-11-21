Сухой закон в Вологодской области смягчат в предновогодние дни

Инициатива вологодского губернатора выглядит как компромисс и уступка, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Эксперт считает, что рационального объяснения такого шага для радикального идеолога нет: если алкоголь – это зло, не вполне понятно, как можно пускать его в дом к доброму празднику. «В целом это свидетельство того, что политика по ограничению продажи алкоголя бьет не столько по алкозависимым (которые будут искать решения), сколько по малопьющим сегментам (т. е., по сути, большинству населения), которые лояльны к праздничному алкоголю, но (в отличие от второй половины 1980-х) не готовы брать магазины штурмом ради этого», – сказал Виноградов.