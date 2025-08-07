«Красное & белое» судится за право продавать алкоголь в Вологодской области

«Красное & белое» судится за право продавать алкоголь в Вологодской областиВ иске компания указывает на риск задержки зарплат и увольнений сотрудников
Управляющая компания сети магазинов розничной торговли «Красное & белое» – ООО «Альфа-М» – обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском к минэкономразвития региона с целью признания недействительным и отмены приказа о приостановке лицензии на торговлю алкоголем в регионе. Это следует из данных картотеки арбитражных судов, с которыми ознакомились «Ведомости».
В ходатайстве об обеспечительных мерах «Альфа-М» просила приостановить действие приказа на время судебного разбирательства, настаивая, что запрет на продажу алкоголя может привести к банкротству, срыву арендных обязательств, задержкам зарплаты и увольнениям сотрудников. Но суд в определении указал, что приостановка лицензии – это законная мера, предусмотренная в рамках госсистемы регулирования, и сама по себе является обеспечительной. 30 июля в удовлетворении ходатайства было отказано.
«Мы не комментируем эту тему», – сказал «Ведомостям» заместитель губернатора Вологодчины Александр Долгих.
4 августа 2025 г. губернатор Георгий Филимонов сообщил о прекращении работы «Красного & белого» в регионе, ссылаясь на заявление ритейлера о досрочном прекращении действия лицензий. Позже основатель сети опроверг эту информацию. Тогда губернатор заявил, что сети остается только «продавать хлеб», и посоветовал сделать ребрендинг.
Конфликт между сетью и региональными властями области развивается на фоне ужесточения ограничений на продажу алкоголя. Власти Вологодской области с 1 марта ввели ограничения на торговлю спиртным в будние дни – это можно делать только с 12.00 до 14.00, – а также заявляли о намерении ограничить присутствие федеральных ритейлеров на рынке региона. В октябре прошлого года Филимонов прямо указывал на возможный уход с рынка сетей, входящих в Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное & белое»). «Чтобы там не собирались алкоголики и не было рядом «Красного & белого» в зданиях галерей, музеев и театров. Чтобы вообще не было таких точек продаж», – аргументировал он.
Лицензия на торговлю алкоголем в Вологодской области была выдана «Альфа-М» в 2017 г. В 2024 г. компания попыталась переоформить ее, но получила отказ от регионального минэка из-за недостаточного пакета документов. В начале 2025 г. решение отменил Арбитражный суд Вологодской области. Но в конце июля действие алкогольной лицензии было приостановлено. Сеть начала сокращать свое присутствие в регионе с осени 2024 г. Помимо «Красного & белого» на изменения в регионе отреагировали и другие ритейлеры. В июне Metro сообщила о закрытии своего магазина в Вологде, а в апреле стало известно об уходе с рынка сети винотек Global. Из трех объектов последней остался один, но под другим брендом.
Вероятный уход «Красного & белого» с вологодского рынка – капля в море тех проблем и последствий, которые вызвала антиалкогольная политика последних лет, считает депутат Госдумы от региона Алексей Канаев (был исключен из «Единой России» после критики руководства региона). Решения могли бы быть оправданны, если бы ритейлеров постоянно ловили на продаже алкоголя несовершеннолетним или торговле контрафактом, считает Канаев. Теперь же увеличилась доля нелегального оборота алкоголя и регион подает пример другим в том, «как делать не надо», не говоря о том, что судебное разбирательство негативно сказывается на бизнес-климате Вологодской области, продолжает он.
Приостановление действия лицензии должно сопровождаться выявлением нарушений в реализации алкоголя и информацией о том, что лицензиат – сеть «Красное & белое» – не устранил эти нарушения, напоминает партнер АБ NSP Арам Григорян. По его словам, только в таких случаях действие лицензии может быть приостановлено. Юрист указывает, что успех иска зависит от того, имели ли место нарушения со стороны ритейлера в обороте алкогольной продукции и подтверждены ли эти нарушения убедительными доказательствами. Также суду предстоит выяснить, точно ли являются такие нарушения основанием для приостановления действия лицензии.
Одного желания регулирующего органа недостаточно для приостановки лицензии, соглашается адвокат Verba Legal Андрей Демичев. Публичная риторика властей хотя и не должна влиять на принятие решения судом, не учитывать данный фактор нельзя, но в большей степени это относится к хозяйствующему субъекту (к принятию решений со стороны менеджмента организации), подчеркнул юрист. Такие споры, говорит Демичев, безусловно, сложны с точки зрения социального подтекста, но в данном случае он может сыграть и на руку организации, поскольку вопрос его оценки со стороны населения очевидно неоднозначный. Регуляторика всегда может быть улучшена и в конкретном судебном разбирательстве может идти речь об ошибочном правоприменении на местах, резюмировал собеседник.