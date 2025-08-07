«Красное & белое» судится за право продавать алкоголь в Вологодской области

Лицензия на торговлю алкоголем в Вологодской области была выдана «Альфа-М» в 2017 г. В 2024 г. компания попыталась переоформить ее, но получила отказ от регионального минэка из-за недостаточного пакета документов. В начале 2025 г. решение отменил Арбитражный суд Вологодской области. Но в конце июля действие алкогольной лицензии было приостановлено. Сеть начала сокращать свое присутствие в регионе с осени 2024 г. Помимо «Красного & белого» на изменения в регионе отреагировали и другие ритейлеры. В июне Metro сообщила о закрытии своего магазина в Вологде, а в апреле стало известно об уходе с рынка сети винотек Global. Из трех объектов последней остался один, но под другим брендом.