«Алкоголь не истребишь». Как живет Вологодчина после введения «полусухого» закона

Вечером в одном из крупных магазинов разливного пива в центре Череповца корреспонденту «Ведомостей» без проблем удалось купить сидр, и среди покупателей он был не один. Девушка-бармен поясняет, что с собой они не наливают не из-за введенных ограничений, а потому, что у них краны для этого не приспособлены. Хотя при желании вполне можно приобрести крафтовое пиво или сидр с собой в банках – они стоят в нескольких холодильниках. Правда, стоить это будет в несколько раз дороже, чем пиво в алкомаркетах, которое по расписанию, с 12 до 14.