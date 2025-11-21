Горно-металлургическая отрасль приспособилась к кризису и налоговой нагрузке

Горно-металлургическая отрасль приспособилась к кризису и налоговой нагрузкеПо оценке экспертов, некоторые российские участники рынка даже могут наращивать инвестпрограммы
Российская горно-металлургическая отрасль завершила адаптацию к новым условиям российского рынка – такой вывод делают в своем исследовании аналитики консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России). Согласно результатам опроса Б1, 86% респондентов заявили о том, что их компании «хорошо адаптировались» к новым условиям. Об этом также свидетельствуют оценки и прогнозы отдельных показателей работы компаний. Например, у 57% опрошенных горно-металлургических компаний (ГМК) стабилизировались производственные результаты. В ближайшие годы 43% компаний ожидают сохранения объемов производства на текущем уровне, а еще 28% – их увеличения.
Исследование проводилось методом опроса топ-менеджеров крупнейших российских ГМК, их наименования аналитики не приводят. В опросе приняли участие компании с общей выручкой около 4 трлн руб. за 2024 г. и общим количеством сотрудников более 241 000 человек, уточнил представитель Б1.