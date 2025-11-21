Горно-металлургическая отрасль приспособилась к кризису и налоговой нагрузке

Российская горно-металлургическая отрасль завершила адаптацию к новым условиям российского рынка – такой вывод делают в своем исследовании аналитики консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России). Согласно результатам опроса Б1, 86% респондентов заявили о том, что их компании «хорошо адаптировались» к новым условиям. Об этом также свидетельствуют оценки и прогнозы отдельных показателей работы компаний. Например, у 57% опрошенных горно-металлургических компаний (ГМК) стабилизировались производственные результаты. В ближайшие годы 43% компаний ожидают сохранения объемов производства на текущем уровне, а еще 28% – их увеличения.