Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Горно-металлургическая отрасль приспособилась к кризису и налоговой нагрузке

По оценке экспертов, некоторые российские участники рынка даже могут наращивать инвестпрограммы
Василий Милькин
Денис Кожевников / ТАСС
Денис Кожевников / ТАСС

Российская горно-металлургическая отрасль завершила адаптацию к новым условиям российского рынка – такой вывод делают в своем исследовании аналитики консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России). Согласно результатам опроса Б1, 86% респондентов заявили о том, что их компании «хорошо адаптировались» к новым условиям. Об этом также свидетельствуют оценки и прогнозы отдельных показателей работы компаний. Например, у 57% опрошенных горно-металлургических компаний (ГМК) стабилизировались производственные результаты. В ближайшие годы 43% компаний ожидают сохранения объемов производства на текущем уровне, а еще 28% – их увеличения.

Исследование проводилось методом опроса топ-менеджеров крупнейших российских ГМК, их наименования аналитики не приводят. В опросе приняли участие компании с общей выручкой около 4 трлн руб. за 2024 г. и общим количеством сотрудников более 241 000 человек, уточнил представитель Б1.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её