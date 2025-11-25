На определенных землях в ООПТ разрешат вести сельскохозяйственную деятельность

В законопроекте также прописан перечень земель, которые не подлежат переводу в другие категории. Это земли населенных пунктов, земельные участки, переданные физическим и юридическим лицам в пользование и находящиеся в пределах особо охраняемых природных территорий, на которых расположены принадлежащие им объекты недвижимости. Также – земли сельскохозяйственных угодий и земельные участки, которые включаются в границы ООПТ без изъятия у правообладателей и (или) с сохранением осуществления сельскохозяйственного производства и земли ООПТ регионального и местного значения.