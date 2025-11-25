На определенных землях в ООПТ разрешат вести сельскохозяйственную деятельность

На определенных землях в ООПТ разрешат вести сельскохозяйственную деятельностьТакой проект разработало Минприроды по постановлению КС о Прибайкальском национальном парке
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минприроды, которым устанавливается, в частности, что земли сельскохозяйственных угодий могут быть включены в границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) без изъятия их у правообладателей и (или) с сохранением возможности осуществления на таких землях сельскохозяйственного производства по согласованию с уполномоченным государственным органом. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2027 г. Его действие будет распространяться на все земельные участки, которые включаются в границы ООПТ до указанной даты, обратил внимание председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев. Перечень угодий будет формироваться Минприроды по согласованию с Минсельхозом. Инициатива направлена на упорядочивание земельно-имущественных отношений в границах ООПТ и сокращение избыточных административных процедур, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Ведомостей»).
Поправки вносятся в том числе в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Предлагается дополнить его новой ст. 3.2 – «Особенности регулирования земельных и иных отношений при использовании сельскохозяйственных угодий и земельных участков из таких земель, расположенных в границах ООПТ». Согласно тексту документа, в случае зонирования ООПТ земли сельхозугодий и земельные участки из таких земель включаются в состав функциональных зон, режим которых допускает осуществление сельскохозяйственного производства. Министерство уточняет, что земли с/х угодий должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением с учетом режима ООПТ. Отдельным положением об ООПТ могут устанавливаться требования к сельхоз-деятельности на указанных землях.
При этом принимать какие-либо дополнительные решения о переводе земель из одной категории в другую не потребуется. Проектом предполагается «автоматический перевод» земельных участков, полностью расположенных в границах создаваемых или расширяемых ООПТ, при внесении сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Такая инициатива упростит процедуру перевода земельных участков, полностью расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, в земли особо охраняемых природных территорий, пояснил «Ведомостям» Груздев.
Законопроект разработан, в частности, в соответствии с постановлением Конституционного суда (КС) от 28 мая 2025 г. в связи с возникшей правовой неопределенностью из-за постановления Совета министров РСФСР «О создании Прибайкальского национального парка» 1986 г. Как писали в феврале 2025 г. «Ведомости», правительство Иркутской области просило КС проверить правовой статус 112 000 га сельскохозяйственных земель Иркутской области.
Одна из основных претензий региональных властей была связана с тем, что в границах национального парка действует множество ограничений на ведение хозяйственной деятельности. Рассмотрев запрос, суд поручил Минприроды разработать режим и пределы разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения, включенных в состав Прибайкальского национального парка, с учетом интересов их правообладателей и решения природоохранных задач.
Позиция КС
При этом разработанный Минприроды проект не ограничивается землями Прибайкальского парка, распространив свое действие в целом на земли сельскохозяйственного назначения в границах ООПТ.
«Введение указанных норм будет способствовать сопряжению, с одной стороны, интереса в создании особого режима поддержания взаимосвязанных экосистем национальных парков и, с другой стороны, не менее значимого интереса в рациональной и экологически совместимой хозяйственной эксплуатации данных земель как основы жизнедеятельности проживающих там граждан, а также в сохранении сельскохозяйственных угодий, представляющих самостоятельную ценность для общества и государства», – говорится в пояснительной записке к проекту.
В законопроекте также прописан перечень земель, которые не подлежат переводу в другие категории. Это земли населенных пунктов, земельные участки, переданные физическим и юридическим лицам в пользование и находящиеся в пределах особо охраняемых природных территорий, на которых расположены принадлежащие им объекты недвижимости. Также – земли сельскохозяйственных угодий и земельные участки, которые включаются в границы ООПТ без изъятия у правообладателей и (или) с сохранением осуществления сельскохозяйственного производства и земли ООПТ регионального и местного значения.
Крайний срок внесения законопроекта в Госдуму, как уточняется в пакете документов к проекту, – 29 ноября 2025 г.
Что такое ООПТ
Законопроект будет актуален для всех субъектов России, где созданы или создаются национальные парки, в состав земель которых включены земли сельскохозяйственного назначения без их изъятия из хозяйственной эксплуатации, сказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Тен («Единая Россия», избран от Иркутской области). Инициатива важна, поскольку она должна закрыть правовой пробел и устранить имеющиеся нарушения в части баланса публичных и частных интересов, пояснил он.
«Вместе с тем больше всего нас в этой инициативе волнует, насколько она будет иметь характер обратной силы к тем правоотношениям, что уже сложились «на земле», к примеру в том же Прибайкальском или Тункинском национальных парках», – высказался депутат.
Представленный Минприроды подход отражает готовность учитывать и реализовывать права законных собственников, проживающих в национальных парках, а также оставляет за населенными пунктами, местными администрациями пространство для социально-экономического развития, обратил внимание доцент департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский.
Разработанный законопроект в первую очередь направлен на решение ситуации в Иркутской области и Бурятии, где остро стоит вопрос использования в хозяйственных целях значительных территорий, отнесенных к ООПТ, говорит управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян. Кроме того, по его словам, отчасти похожая ситуация сложилась в некоторых регионах Северного Кавказа, где сейчас активно развивается туризм, при этом население теряет возможность использовать пастбища.
Теперь, если земли фактически используются, пользователь даже после перевода участка в ООПТ все равно может продолжать осуществлять свою деятельность, что особенно важно для скотоводческих регионов, уточнил Серобян. «Сейчас ситуация, в которой перевод земель из сельскохозяйственных в особо охраняемые часто сопровождается введением запретов на выпас скота, а это, в свою очередь, противоречит интересам и местного населения, и экономическим интересам субъектов Федерации (рост безработицы, снижение налоговых поступлений от субъектов МСБ, снижение объемов торговли и ВРП)», – сказал он «Ведомостям».
При этом гипотетически это открывает возможности не только для малого бизнеса, но и крупных агрохолдингов, и в этом случае послабление может повлечь за собой причинение значительного экологического ущерба, опасается эксперт.
Это вызывает особые опасения в связи с законопроектом о так называемой сплошной рубке на Байкале. Проект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г., а принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года, но пока дальше первого чтения не прошел.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды.