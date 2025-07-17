Рубки на Байкале будут согласовываться с Российской академией наук

Проект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г., а принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года. Согласно концепции к первому чтению, в ЦЭЗ БПТ запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Но предусмотрена возможность до 31 декабря 2030 г. переводить земли лесного фонда в другие категории в определенных случаях, предусмотренных федеральными законами. То есть сплошные рубки допускались при строительстве дорог, водопроводов, расширении кладбищ, реконструкции и капитальном ремонте объектов и др. Их также предлагалось разрешить при расчистке погибших насаждений на землях лесного фонда. Это возможно, в случае если заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок нельзя.