Рубки на Байкале будут согласовываться с Российской академией наук

Рубки на Байкале будут согласовываться с Российской академией наукСторонники сплошных рубок на заповедной территории считают, что это улучшит экобезопасность, противники – что откроет путь для массовой вырубки под разными предлогами
Вырубка деревьев на Байкале будет проводиться только по согласованию с Российской академией наук (РАН). Об этом говорится в версии законопроекта об охране озера ко второму чтению, которая обсуждалась в рамках заседания экспертного совета комитета Госдумы по экологии и межфракционной рабочей группы «Байкал». В проекте поправок в закон установлен запрет сплошных рубок, отметила статс-секретарь – замминистра природы Светлана Ходнева. Разрешение на вырубку касается только санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении погибших лесных насаждений, которые утратили свои полезные функции, заверила она.
Проект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г., а принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года. Согласно концепции к первому чтению, в ЦЭЗ БПТ запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Но предусмотрена возможность до 31 декабря 2030 г. переводить земли лесного фонда в другие категории в определенных случаях, предусмотренных федеральными законами. То есть сплошные рубки допускались при строительстве дорог, водопроводов, расширении кладбищ, реконструкции и капитальном ремонте объектов и др. Их также предлагалось разрешить при расчистке погибших насаждений на землях лесного фонда. Это возможно, в случае если заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок нельзя.
8 июля этого года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект для рассмотрения во втором чтении. Как заявила Ходнева, приоритет законопроекта – сохранение Байкала при обеспечении базовых потребностей жителей. По ее словам, из 159 населенных пунктов в ЦЭЗ 55 нуждаются в расширении кладбищ. Поправки разрешают перевод земель под это, но с условием, что изменение назначения этих земель запрещается. Перевод будет осуществляться в объеме подтвержденной потребности, а перед самой процедурой необходимо будет получить одобрение специальной комиссии и пройти государственную экспертизу. Решается проблема противопожарных полос между населенными пунктами, которые не создавались в районе ЦЭЗ с 2017 г., отметила Ходнева,
0,8% ЦЭЗ БПТ
В других ситуациях лицо, в интересах которого осуществляется перевод земель, обязано в течение трех лет обеспечить лесовосстановление или лесоразведение в границах ЦЭЗ. Если такой возможности нет, то же самое нужно сделать в буферной экологической зоне на площади, в 5 раз превышающей площадь переведенных земель. Вместе с этим разрешается вернуть переведенные земли в лесной фонд, но никаких других возможностей дальнейшего перевода нет, заключила Ходнева. Проект поправок согласован с Генпрокуратурой, Минприроды, Росприроднадзором, Росреестром, Рослесхозом, РАН и др.
Законопроект направлен на решение сразу нескольких проблем: экологическая безопасность и реализация прав местных жителей, убежден первый зампред думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен («Единая Россия»). Он представляет Иркутскую область.
Буддийская сангха, объединения шаманов, старообрядцы и значительная часть жителей Бурятии выступают против нынешней редакции, заявил Николай Будуев («Единая Россия»), представляющий Бурятию в Госдуме. Он считает, что поправки касаются не лесов в классическом смысле, а затрагивают особо ценные земли вокруг Байкала. По его словам, действующий закон об охране озера допускает перевод земель лесного фонда только в категорию ООПТ. По мнению депутата, новая редакция законопроекта фактически ломает этот механизм и открывает путь для вывода участков под любыми предлогами.
С концепцией законопроекта согласилась Общественная палата (ОП). Когда речь идет о сплошных и санитарных рубках, ОП и законодатели понимают, какой протест это вызывает у населения и научного сообщества, поэтому необходимо найти другую формулировку, предложила председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП Елена Шаройкина. «Мы находимся в зоне, когда должны определить, Дума становится киллером Байкала или нет», – отметила она.
Эти термины действительно звучат устрашающе, согласился другой депутат от Бурятии, единоросс Вячеслав Дамдинцурунов. Он напомнил, что в законодательстве СССР, а также в первой редакции Лесного кодекса использовалось понятие «рубки главного пользования». Это были плановые вырубки спелых и перестойных лесов, направленные на заготовку древесины для нужд страны, восстановление лесов и повышение их продуктивности. Представитель РАН – академик Степан Калмыков подтвердил, что научная организация поддерживает законопроект, обратив внимание на согласование рубок.
Мнения законодателей и общественников по поводу принятия инициативы разделились. Одни настаивали на том, чтобы закрыть вопрос в текущую, весеннюю, сессию. Другие заявляли, что обсуждение продолжится во время осенней сессии.