В России растет спрос на уходовую косметику для животных

Спрос на уходовые средства для собак в сентябре – октябре 2025 г. вырос в натуральном выражении почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании интернет-ритейлера Ozon. Там объясняется, что именно в эти месяцы владельцы животных начинают готовиться к холодам и активно закупают средства защиты для них. Об этом же говорит и представитель бренда Spets. По его словам, продажи такой продукции за указанные месяцы в деньгах только на Ozon увеличились примерно в 5,5 раза. В сети магазинов товаров для животных «Зоозавр» также фиксируют рост реализации средств по уходу за собаками в 1,5 раза в рублях за это же время. Абсолютные данные компании не приводят. Рынок зоокосметики и уходовых средств для всех животных по итогам 2024 г. составил 10–11 млрд руб., подсчитал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. При этом, по его словам, наибольшая доля продаж такой продукции приходится именно на собак. В этом году эксперт прогнозирует увеличение объема рынка примерно на 10%. Такую же динамику приводит и директор по маркетингу сети магазинов Petshop Серж Иванов.