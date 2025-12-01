Верховный суд пересмотрит спор о передаче башкирских электросетей компании АСТ

Спор касается концессионного соглашения от 3 августа 2020 г., по которому из хозяйственного ведения МУП «Электрические сети» было изъято и передано АСТ 1597 объектов общей стоимостью 1,3 млрд руб. До сделки предприятие ежегодно перечисляло в бюджет более 3 млн руб., но после передачи имущества компании АСТ оно стало убыточным и потеряло статус сетевой организации. В то же время доходы частного лица к 2023 г. выросли с нуля до 406 млн руб. в год. Вместе с тем фиксированная плата в бюджет по договору составляет лишь 1 млн руб. в год до 2070 г., говорится в жалобе.