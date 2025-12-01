Верховный суд пересмотрит спор о передаче башкирских электросетей компании АСТ

Верховный суд пересмотрит спор о передаче башкирских электросетей компании АСТГенпрокуратура оспаривает сделку, которая сделала муниципальное предприятие убыточным
Верховный суд (ВС) решил пересмотреть позицию по отказам в исках Генпрокуратуры по передаче электросетевого комплекса частной компании АСТ в г. Салават в Башкирии. Надзорное ведомство настаивает, что более 1500 электросетевых объектов были переданы компании вне конкурса. Это следует из определения суда, с которым ознакомились «Ведомости». Глава экономической коллегии ВС Юрий Иваненко отменил прежнее определение и направил кассационное представление на новое рассмотрение.
Спор касается концессионного соглашения от 3 августа 2020 г., по которому из хозяйственного ведения МУП «Электрические сети» было изъято и передано АСТ 1597 объектов общей стоимостью 1,3 млрд руб. До сделки предприятие ежегодно перечисляло в бюджет более 3 млн руб., но после передачи имущества компании АСТ оно стало убыточным и потеряло статус сетевой организации. В то же время доходы частного лица к 2023 г. выросли с нуля до 406 млн руб. в год. Вместе с тем фиксированная плата в бюджет по договору составляет лишь 1 млн руб. в год до 2070 г., говорится в жалобе.
Прокуратура оспаривает сделку по двум причинам. Во-первых, администрация Салавата отклонила заявки двух других компаний – «Башкирэнерго» и «Башкирских электрических сетей», хотя конкурс на получение права передачи был обязательным. Во-вторых, по закону компания АСТ должна была показать, что у нее есть как минимум 5% от суммы, которую она собиралась вложить в развитие электросетей. Но подтверждений того, что такие деньги действительно есть, представлено не было, говорится в жалобе.
Сначала прокуроры пытались оспорить сделку в Арбитражном суде Башкирии. 18 апреля 2024 г. суд отказал им в иске. Позднее апелляционная инстанция подтвердила отказ. Суды признали, что соглашение между администрацией и компанией АСТ не является полностью недействительным, а лишь оспоримым. При этом к делу был применен годичный срок исковой давности, который уже истек на момент подачи прокурорского иска. Суды также признали, что отклонение заявки «Башкирэнерго» было неправомерным, но решили, что это не делает саму сделку недействительной.
В ВС представитель прокуратуры оспаривал эти решения, поскольку считает, что сделка все равно нарушает публичные интересы и является ничтожной, а значит, к ней применяется трехлетний срок давности. Кроме того, в 2020 г. УФАС признало администрацию нарушившей антимонопольное законодательство при передаче сетей. Несмотря на эти аргументы, ВС в марте 2025 г. не стал рассматривать жалобу ведомства из-за пропущенного срока. Теперь же ВС изменил свою позицию: в новом определении говорится, что выводы судов о сроках исковой давности нуждаются в проверке, поскольку спор затрагивает вопросы соблюдения публичных интересов и порядка управления городским имуществом.
Неправомерное отклонение заявок «Башкирэнерго» и «Башкирских электрических сетей» является ключевым нарушением, утверждает руководитель энергетической и административной практики юридической компании «Митра» Батрадз Мецаев. По его словам, при допуске конкурентов условия сделки могли бы быть иными, включая плату в бюджет, и потому этот дефект должен учитываться при оценке действительности концессии.
Отсутствие у АСТ подтвержденных 5% собственных средств само по себе не всегда делает сделку недействительной, но в контексте других нарушений и при доказанном отсутствии финансовых ресурсов это становится серьезным признаком порочности передачи сетей, говорит юрист. В контексте идеологии регулирования отрасли последних лет, направленной на консолидацию сетевых активов, передача имеющих публичное значение объектов электросетевого хозяйства на условиях, которые приводят к резкому сокращению бюджетных доходов и создают монопольное положение частной компании, безусловно затрагивает публичные интересы, считает Мецаев.
Границы между оспоримой и ничтожной сделками остаются размытыми: любое отклонение от закона при распоряжении госимуществом способно превратить сделку в ничтожную, что создает серьезные риски для сторон, говорит партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. По его мнению, на фоне смены главы ВС инстанция начала подчищать подобные дела.
Несоответствие сделки закону само по себе не означает нарушения публичных интересов, что создает правовую неопределенность в оценке ничтожности сделок, поясняет адвокат Kulik & Partners Law.Economics Мария Канунцева. По ее словам, в рассматриваемом споре особенно важно, что нарушение закона о защите конкуренции (непроведение конкурса при наличии заявки «Башкирэнерго»), по мнению судов нижестоящих инстанций, якобы не ущемляло права добросовестного хозяйствующего субъекта и не влияло на публичные интересы. Канунцева с этим не согласна, ссылаясь на позицию Высшего арбитражного суда: если конкурс не проведен публично и состязательность участников не обеспечена, это влияет на конкуренцию и нарушает права потенциальных участников, а значит, и публичные интересы.