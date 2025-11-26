Президиум Верховного суда сократился с 13 до 11 человек

Президиум Верховного суда сократился с 13 до 11 человекТеперь для достижения кворума понадобится всего шесть участников заседания
На заседании пленума Верховного суда (ВС) впервые с 1981 г. сократился состав его президиума – до 11 человек. До этого момента в нем должно было состоять 13 судей. Если раньше для кворума необходимо было присутствие семи членов президиума, то теперь достаточно будет шести. На заседании пленума, который проходил под председательством нового главы ВС Игоря Краснова, решение объяснили тем, что уже сейчас в президиуме де-факто состоит девять судей. А снижение кворума позволит беспрепятственно проводить заседания при отсутствии некоторых членов президиума из-за болезни, отпуска или командировки, пояснил зампредседателя ВС Владимир Давыдов.
Сокращение президиума может быть связано с повышением оперативности его работы, считает партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. По его словам, меньшую по численности группу действительно проще и быстрее собрать: чем она компактнее, тем она мобильнее. «Можно предположить, что периметр уже очерчен: есть круг людей, к которым существует доверие, человеческое и профессиональное, и он, вероятно, не превышает 11 человек», – рассуждает адвокат.
Мальбин добавляет, что в условиях необходимости принимать решения быстро обсуждение в составе 11 человек объективно занимает меньше времени, чем в прежнем составе. Кроме того, по мнению эксперта, если среди членов президиума остаются судьи, не входящие в команду Краснова и перешедшие от прежнего состава, это требует дополнительных согласований и учета их позиции. Такие факторы создают административно-организационные издержки, заключил адвокат.
Решение сократить состав президиума вписывается в продолжающуюся тенденцию по централизации и редукции внутреннего плюрализма в высших судах, говорит старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. Недостаток кворума связан не с избыточным составом, а с тем, что фактическая численность не доводится до предусмотренной законом, объяснила она. «Очевидно, что мера упрощает процедуру принятия решений внутри органа, устраняя необходимость согласования позиций и усиливая зависимость органа от ограниченного круга судей», – сказала Даова.
В прошлом году вопрос об устойчивости кворума достаточно остро стоял в Конституционном суде. В результате поправок в Конституцию 2020 г. численность судей там сократили с 19 до 11.
С приходом Краснова состав высшей инстанции начал меняться не только количественно. Сразу после пленума бывший генпрокурор впервые отправился на заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Там Краснов призвал коллег к принципиальности в отношении судей, которые нарушают профессиональную этику и закон: «Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию». В судебную систему приходят новые поколения юристов, многие из которых имеют высокую профессиональную подготовку, заметил глава ВС. По его словам, необходимо поддержать таких кандидатов и создать для них условия справедливого и объективного отбора.
«Это не только инвестиция в кадровую стабильность, но и гарантия качества правосудия на годы вперед», – отметил Краснов.
Впрочем, на заседании ВККС пока молодые кадры не рассматривались. Например, на должность судьи коллегии по гражданским делам ВС был рекомендован бывший начальник информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Денис Кунев. Вместе с ним одобрение от квалификационной комиссии на переназначение на должность зампредседателя ВС получил глава коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик.
Это не единственный готовящийся переход бывших коллег из надзорного органа за Красновым. 14 ноября со ссылкой на ряд источников газета «Коммерсантъ» сообщала, что Геннадий Лопатин, с 2011 г. занимавший должность заместителя генерального прокурора, переходит на работу в ВС. В ближайшее время он возглавит судебный департамент при ВС, писала газета.
А 10 ноября, как писали «Ведомости», стало известно о том, что известный по антикоррупционным искам начальник главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры генерал Сергей Бочкарев сдает квалификационный экзамен на должность судьи. Один из собеседников сказал, что Бочкарев действительно сейчас сдает экзамен на должность судьи, но на какое место он намерен претендовать, пока не известно.