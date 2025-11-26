Президиум Верховного суда сократился с 13 до 11 человек

На заседании пленума Верховного суда (ВС) впервые с 1981 г. сократился состав его президиума – до 11 человек. До этого момента в нем должно было состоять 13 судей. Если раньше для кворума необходимо было присутствие семи членов президиума, то теперь достаточно будет шести. На заседании пленума, который проходил под председательством нового главы ВС Игоря Краснова, решение объяснили тем, что уже сейчас в президиуме де-факто состоит девять судей. А снижение кворума позволит беспрепятственно проводить заседания при отсутствии некоторых членов президиума из-за болезни, отпуска или командировки, пояснил зампредседателя ВС Владимир Давыдов.