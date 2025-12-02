ВТБ рассказал об особенностях переноса «Адмиралтейских верфей»

Вывод мощностей с острова может быть частью плана ОСК по перераспределению ресурсов для концентрации на более производительных площадках верфи, рассуждает доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. Решение может говорить о том, что управление активами после передачи ОСК в управление ВТБ в 2023 г. стало более ориентированным на финансовую эффективность, но это не означает отказа от развития судостроения, отмечает эксперт. Наиболее вероятным сценарием для «Адмиралтейских верфей» Рыжих считает частичную модернизацию на оставшихся площадках с акцентом на повышение их рентабельности.