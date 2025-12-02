ВТБ рассказал об особенностях переноса «Адмиралтейских верфей»Часть их исторических площадей отдадут под концертный зал и элитное жилье
Производственные мощности «Адмиралтейских верфей», располагающиеся на Ново-Адмиралтейском острове в центре Санкт-Петербурга, будут переведены за реку Мойку на материковую часть города. Об этом 2 декабря журналистам рассказал предправления ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК; включает также «Адмиралтейские верфи») Андрей Костин на форуме «Россия зовет!».
Перенос касается исключительно той части верфей, которые находятся на Ново-Адмиралтейском острове, подчеркнул Костин. На их месте появится район с концертным залом, элитным жильем и коммерческой недвижимостью, пояснил он. Остальные площадки предприятия, находящиеся в том числе на соседних островах, сохранят свои территории, добавил банкир.
Несколько корпусов верфей останутся на Ново-Адмиралтейском острове как дань старине, пояснил Костин. По его словам, сейчас территория острова представляет собой обнесенную колючей проволокой промзону в «жутком состоянии» и будет «кардинально преобразована».
Топ-менеджер также отметил, что часть освободившейся территории займет концертный зал стоимостью около $1 млрд. Конкурс на проект сооружения выиграл китайский подрядчик, уточнил он. Другая часть острова будет занята связанными с концертным залом точками торговли, а также жилой застройкой. Детализация объемов строительства, как подчеркнул Костин, на текущем этапе преждевременна.
Экономическая модель проекта редевелопмента Ново-Адмиралтейского острова предполагает компенсацию затрат на возведение концертного зала за счет реализации коммерческой и жилой недвижимости, следует из слов Костина. Стоимость зала «настолько велика, что, что бы мы там ни делали, дай бог если 10% нам компенсируется», отметил он. Реализацией будет заниматься девелоперская команда ВТБ, добавил топ-менеджер.
«Адмиралтейские верфи» были заложены в 1704 г. при Петре I. Их общая территория составляет около 77 га – таким образом, после вывода мощностей с Ново-Адмиралтейского острова (около 17 га) она сократится почти на четверть. Сейчас предприятие занимается в основном строительством дизель-электрических подлодок проекта 636 «Варшавянка» и проекта 677 «Лада». В портфеле верфи также заказ на большие морозильные траулеры для Русской рыбопромышленной компании и патрульные корабли ледового класса.
Участок «Адмиралтейских верфей», расположенный на Ново-Адмиралтейском острове, практически не используется в производстве, сказал «Ведомостям» представитель ОСК. Основное производство расположено на других участках, которые продолжат работу для обеспечения выполнения текущей производственной программы, продолжил он. Планируемый перенос мощностей не повлияет на сроки выполнения и объемы текущих заказов предприятия, заверил собеседник.
Официальное градостроительное планирование проекта уже началось. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 26 ноября выдал распоряжение на подготовку проекта планировки и межевания территории острова, сказал «Ведомостям» его представитель. Инициатором подготовки выступила компания «Эксперт», документация должна быть разработана к августу 2026 г., добавил собеседник.
Инфраструктурное развитие острова, по словам Костина, будет согласовано с городом, в планах которого также построить Ново-Адмиралтейский мост через Неву до Васильевского острова. В 2023 г. этот проект был включен в генеральный план развития Санкт-Петербурга до 2050 г.
Вывод мощностей с острова может быть частью плана ОСК по перераспределению ресурсов для концентрации на более производительных площадках верфи, рассуждает доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. Решение может говорить о том, что управление активами после передачи ОСК в управление ВТБ в 2023 г. стало более ориентированным на финансовую эффективность, но это не означает отказа от развития судостроения, отмечает эксперт. Наиболее вероятным сценарием для «Адмиралтейских верфей» Рыжих считает частичную модернизацию на оставшихся площадках с акцентом на повышение их рентабельности.
ОСК планирует обновить «Адмиралтейские верфи» в ближайшие 3–5 лет, говорили источники «Ведомостей» в январе 2025 г. Проект, по их оценкам, обойдется примерно в 15 млрд руб. Предполагается, что после реконструкции предприятие сможет строить одновременно несколько танкеров типа Aframax (дедвейт – 80 000–120 000 т), предназначенных для перевозки нефти.
Глобально проект редевелопмента назрел давно, поскольку эта судостроительная площадка используется в меньшей степени, чем остальные, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, редевелопмент Ново-Адмиралтейского острова в том числе позволит привлечь инвестиции в модернизацию основного производственного комплекса «Адмиралтейских верфей». Перед ОСК стоит задача оптимизации активов, но очевидно, что «Адмиралтейские верфи» как ключевой производственный объект корпорации продолжат работу, уверен Бурмистров.
Если территория острова будет освобождена под жилье, экономически оправданным будет только проект элитного класса, который сможет компенсировать высокие затраты девелопера на подготовку территории, полагает руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Потенциальный объем такой застройки он оценивает приблизительно в 200 000–250 000 кв. м.
«Ведомости» направили вопросы в комитет имущественных отношений и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.