Экс-владельцы «Арианта» не смогли оспорить национализацию в Конституционном суде

Во-вторых, речь идет о фактической отмене исковой давности, перекладывающей риски государственного бездействия на частных лиц, сообщили заявители. Бывшие бенефициары настаивали, что деятельность ГК по владению активами и их реструктуризации на протяжении многих лет (с 1990-х по 2023 гг.) носила открытый и легальный характер, была известна государственным органам, которые принимали налоги и регистрировали сделки. Они утверждали, что ссылка судов на позицию КС о неприменении давности к коррупционным и подобным делам неправомерна, поскольку в их случае не было доказано, что заявитель скрывал свою деятельность или препятствовал контролю. В-третьих, заявители расценивают взыскание как конфискацию под видом гражданского иска.