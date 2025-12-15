Суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto на 105 млрд рублей

Суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto на 105 млрд рублейРанее стороны вели судебные разбирательства в Австралии из-за конфликта вокруг СП по выпуску глинозема
Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Русала» к австралийско-британской горнодобывающей группе Rio Tinto о взыскании с нее почти 104,75 млрд руб. Соответствующее решение суд вынес на заседании 10 декабря, отмечается в материалах суда.
Детали дела не раскрываются. Известно лишь, что спор касается принадлежности акций и долей участия. Мотивировочная часть решения отсутствует, так как суд с самого начала проходит в закрытом режиме – истец направил соответствующее ходатайство вместе с иском. «Русал» с 2020 г. зарегистрирован в специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область).
Иск «Русала» был зарегистрирован судом в начале апреля этого года. Истцом выступила головная структура группы – МКПАО «Объединенная компания «Русал».
В списке ответчиков:
британская Rio Tinto plc;
нидерландская Oyu Tolgoi Netherlands B.V.
THR Oyu Tolgoi Ltd (Британские Виргинские острова);
ряд австралийских структур (Rio Tinto – Rio Tinto Aluminium Limited, Rio Tinto Aluminium (Holdings) Limited, Rio Tinto Limited, RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd)
В список третьих лиц входят АО «Русал» и Rusal Limited, зарегистрированная на Джерси, а также Queensland Alumina Limited (QAL), управляющая глиноземным заводом в австралийском Гладстоне. В этом совместном предприятии (СП) «Русалу» принадлежат 20%, Rio Tinto – 80%.
Среди ответчиков в процессе в Калининградской области также есть структуры Rio Tinto, не связанные с QAL, – это Oyu Tolgoi Netherlands B.V. и THR Oyu Tolgoi Ltd. Через эти компании Rio Tinto контролирует 66% в проекте по разработке крупнейшего в Монголии месторождения меди и золота Оюу-Толгой, еще 34% в проекте принадлежат правительству Монголии. Рудник Оюу-Толгой значительно зависит от поставок российского топлива, также Россия контролирует 50% железнодорожной инфраструктуры Монголии.
С какой целью был подан иск
Скорее всего, «Русал» будет использовать решение суда для получения компенсации убытков от потери доли в QAL в странах присутствия Rio Tinto, считают опрошенные «Ведомостями» юристы.
Поскольку на «Русал» косвенно распространяются действия антироссийских санкций, защитить права в юрисдикции недружественных оппонентов для компании может быть проблематично, считает адвокат коллегии «Плесовских и партнеры» Инна Карташова. Подавая исковое заявление к международному горнодобывающему концерну Rio Tinto, «Русал» воспользовался своим законным правом на рассмотрение спора в России на основании исключительной компетенции арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера (ст. 248.1 АПК РФ), добавляет она. По мнению юриста, это решение станет основанием для рассмотрения вопроса о получении компенсации в странах присутствия активов Rio Tinto.
С Карташовой согласен управляющий партнер юридической компании «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов. Он отмечает, что решение суда о взыскании в пользу «Русала» – лишь первый шаг компании на пути к получению компенсации убытков от потери доли в QAL. «Ответчики, скорее всего, будут стремиться максимально затянуть вступление решения в силу через подачу апелляционных и затем кассационных жалоб (последних – с ходатайством о приостановлении исполнения судебного акта)», – предполагает юрист.
Так как у Rio Tinto нет активов на территории России, цель иска «Русала» – получить компенсацию в юрисдикциях присутствия ответчиков, например, в Монголии, рассуждает Бубликов. «Приведение решения арбитража Калининградской области к исполнению в Монголии позволит значительно осложнить бизнес Rio Tinto в этой стране, ведь компании принадлежит 66% в месторождении Оюу-Толгой», – говорит юрист. Но это небыстрый процесс, который может растянуться на несколько лет, добавляет он.
Сценарий обмена активами
Для исполнения решения российского арбитража за рубежом необходимо провести его легализацию, отмечает Карташова. Поскольку между Россией и Великобританией нет договора о взаимном признании судебных решений, для взыскания денежных средств в этой стране необходимо подать новый иск в британский суд, приложив решение российского арбитража, которым подтверждается наличие долга, говорит она. Таким образом, процедура рассмотрения спора начнется заново, поясняет юрист.
Де-факто «Русал» и Rio Tinto могут постепенно прийти к формуле обмена активами, когда российская компания получит долю в монгольском месторождении в качестве компенсации за потерю 20% доли в QAL, полагает Бубликов. «Добровольно такой обмен вряд ли будет предложен компанией из недружественной юрисдикции, поэтому лишь иск к Rio Tinto может послужить поводом для начала подобного рода переговоров», – отмечает он.
«Ведомости» направили запросы в «Русал» и Rio Tinto.