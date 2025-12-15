Суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto на 105 млрд рублей

Так как у Rio Tinto нет активов на территории России, цель иска «Русала» – получить компенсацию в юрисдикциях присутствия ответчиков, например, в Монголии, рассуждает Бубликов. «Приведение решения арбитража Калининградской области к исполнению в Монголии позволит значительно осложнить бизнес Rio Tinto в этой стране, ведь компании принадлежит 66% в месторождении Оюу-Толгой», – говорит юрист. Но это небыстрый процесс, который может растянуться на несколько лет, добавляет он.