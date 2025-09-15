Газета
Главная / Инвестиции /

«Русал» установил ставку купона бондов объемом от 1 млрд юаней на уровне 7,25%

Ведомости

Алюминиевая компания «Русал» установила финальный ориентир ставки ежемесячных купонов облигаций серии БО-001Р-15 объемом не менее 1 млрд юаней на уровне 7,25% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 1,5 года состоялся 15 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир купона при открытии книги заявок составлял 7,50-7,75% годовых, во время маркетинга он дважды изменялся в сторону снижения. Расчеты при первичном размещении будут произведены по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Центробанка на дату, в которую совершается покупка или продажа облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска будут производиться в рублях по официальному курсу регулятора на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

Номинал бумаг составит 1000 юаней. Организаторами размещения станут Газпромбанк, «ВТБ капитал трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк. Агентом определен Газпромбанк. Техническое размещение выпуска ожидается 19 сентября. Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы.

24 апреля «Ведомости» писали, что Русал может готовиться разместить облигации в КНР. Компания получила кредитные рейтинги в китайском государственном агентстве Dagong Global Credit Rating: высочайший AAA – по китайской национальной шкале и умеренный iBBB+ – по международной, прогноз – «стабильный».

«Русал» является единственным российским заемщиком на китайском долговом рынке. В 2017 г. компания разместила семилетние облигации на 1,5 млрд юаней на Шанхайской фондовой бирже. На Московской бирже обращается 13 выпусков облигаций «Русала», номинированных в юанях, долларах США, дирхамах ОАЭ и рублях. Погашение выпусков запланировано на 2025-2029 гг. Акции компании торгуются на Гонконгской и Московской биржах.

