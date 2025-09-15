«Русал» установил ставку купона бондов объемом от 1 млрд юаней на уровне 7,25%

Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 1,5 года состоялся 15 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир купона при открытии книги заявок составлял 7,50-7,75% годовых, во время маркетинга он дважды изменялся в сторону снижения. Расчеты при первичном размещении будут произведены по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Центробанка на дату, в которую совершается покупка или продажа облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска будут производиться в рублях по официальному курсу регулятора на рабочий день, предшествующий дате выплаты.