«Русал» получил кредитные рейтинги в Китае

«Русал» в 2024 г. увеличил производство алюминия на 3,7% год к году до 3,992 млн т и нарастил выпуск глинозема на 25,3% до 6,43 млн т, следует из отчетности компании по международным стандартам. Продажи первичного алюминия и сплавов сократились у «Русала» на 7,1% до 3,859 млн т, а продукции с добавленной стоимостью – на 8,1% до 1,422 млн т.