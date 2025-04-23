«Северсталь» планирует разместить облигации в Китае

«Северсталь» второй год прорабатывает вопрос о размещении юаневых облигаций в инфраструктуре Китая. Об этом руководитель управления казначейства горно-металлургической компании Ирина Бутенко рассказала 22 апреля на Российско-китайском инвестиционно-юридическом форуме, передает корреспондент «Ведомостей». «Мы это точно видим одним из основных источников финансирования в ближайшем будущем», – заявила она.