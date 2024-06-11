РЖД получила кредитный рейтинг от китайского агентства

РЖД получила кредитный рейтинг от китайского агентстваТак компания может готовиться к выходу на долговой рынок Китая, допускают эксперты
Китайское агентство China Chengxin Credit Rating (CCXI) присвоило российской РЖД сразу два кредитных рейтинга: AAA со стабильным прогнозом – по локальной шкале и BBB+g – по международной, прогноз также стабильный. Это следует из информации, размещенной на сайте раскрытия корпоративной информации. Обе оценки демонстрируют высокую финансовую надежность компании.
Представитель РЖД не ответил на запрос «Ведомостей».
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