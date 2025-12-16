Профсоюзы хотят вписать маркетплейсы в Трудовой кодекс

Профсоюзы хотят вписать маркетплейсы в Трудовой кодексИнициатива вызовет сопротивление со стороны как самих платформ, так и исполнителей
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), который вводит отдельные правила регулирования отношений между цифровыми платформами и исполнителями заказов (например, курьерами, водителями и др.). Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Сейчас проект прорабатывается в профильной рабочей группе при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения поправок.
В документе, в частности, перечислены ситуации, при которых отношения между платформой и исполнителем считаются трудовыми. Речь идет о случаях, когда платформа устанавливает обязательные правила работы, распределяет задания, контролирует их выполнение и пользовательские отзывы, ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий, влияет на доход исполнителя либо ограничивает его право работать с клиентами вне платформы. Для признания отношений трудовыми достаточно наличия как минимум двух таких признаков, говорится в проекте.
О том, что такой законопроект разрабатывается, председатель ФНПР Сергей Черногаев рассказывал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 17 ноября. Инициатива может затронуть около 9,5 млн человек, отметил тогда он. Представитель Минэкономразвития сообщил, что разработанный ФНПР проект поступил в ведомство и находится на стадии проработки. Представитель Минтруда от комментариев отказался. «Ведомости» направили запросы в ФНПР и председателю комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову (вне фракций).
Как сейчас работают с маркетплейсами
Сейчас частично вопросы трудовых отношений между платформами и исполнителями регулируются законом о платформенной занятости (подписан президентом 31 июля 2025 г. и вступит в силу с 1 октября 2026 г.). В нем, в частности, предусмотрен ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. У операторов платформ, через которые самозанятые находят заказы, появится обязанность ограничивать систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика, а также проверять, состояли ли они ранее в трудовых отношениях. Но взаимоотношения, которые возникают между платформами и исполнителями заказов, в законе признаются гражданско-правовыми.
Законопроект ФНПР направлен на устранение подмены постоянных трудовых отношений разовыми гражданско-правовыми договорами в сфере платформенной занятости, следует из пояснительной записки. Разработчики отмечают, что действующее трудовое законодательство не учитывает специфику работы через цифровые платформы, которые фактически управляют исполнителем и контролируют его работу на постоянной основе.
Платформы и законы о занятости
Авторы инициативы указывают, что закон о платформенной экономике рассматривает работу через платформы как оказание услуг по гражданско-правовым договорам и не определяет, в каких случаях такие отношения должны признаваться трудовыми. Это, по их мнению, создает правовую неопределенность и лишает работников гарантий, предусмотренных ТК.
Чаще всего исполнители работают как самозанятые и заключают с платформой гражданско-правовой договор (оферту) на оказание услуг или выполнение работ, объясняет аналитик Data Insight Сергей Семко. По его словам, платформа в этом случае выступает агрегатором заказов и платежным агентом, а исполнитель формально сам организует свою занятость, платит налог на профессиональный доход и не считается сотрудником. Вторая распространенная модель – договор с ИП, продолжает Семко. По его словам, она используется реже, но принцип тот же: исполнитель юридически считается самостоятельным предпринимателем, а платформа – заказчиком услуг или посредником.
Что предложили профсоюзы
Законопроект ФНПР вводит понятие платформенного работника – это физическое лицо, которое выполняет работу по запросу пользователей через информационную систему или мобильное приложение, управляемые оператором цифровой платформы. Работодателем при этом признается оператор платформы, если он с помощью алгоритмов или иных технологических решений контролирует организацию работы, условия ее выполнения или размер вознаграждения.
Документ также закрепляет обязанности платформенного работодателя. В частности, платформа должна знакомить работников с правилами и инструкциями, на которых основаны алгоритмы и системы искусственного интеллекта, влияющие на решения о доступе к работе, заданиях и оплате. Кроме того, работодатель обязан информировать исполнителей об условиях труда и размере вознаграждения, обеспечивать доступ к цифровой платформе и устанавливать требования к режиму рабочего времени и времени отдыха.
Отдельный блок посвящен рабочему времени. Платформенный работодатель обязан вести точный учет продолжительности работы, включая периоды, когда работник подключен к платформе, но не выполняет задания по независящим от него причинам. Продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. В случае переработки платформа обязана прекратить доступ работника к заданиям.
Подобная норма уже была введена, например, для таксистов. С 1 сентября 2023 г. постановлением правительства максимальная нагрузка для них составляет 40 часов в неделю. При стандартной пятидневке это не более восьми часов за рулем в сутки. При этом непрерывное управление автомобилем не должно превышать 10 часов в день, а увеличение этого лимита на два часа допускается исключительно для завершения заказа.
В законопроекте ФНПР также указано, что, если в течение месяца платформа не предоставляет достаточного объема работы, работник все равно должен получить выплату не ниже МРОТ. «Достаточный объем» в документе не прописан, его планируется определить межотраслевым соглашением (оно же должно оговаривать систему оплаты труда, сроки и порядок выплаты зарплаты). Работникам предложено выделять и ежегодный оплачиваемый отпуск – пропорционально фактически отработанному времени.
Работникам предоставляется право отказаться от выполнения работы при возникновении угрозы жизни или здоровью, а также гарантируется обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работодатель вправе расторгнуть договор, если платформенный работник более двух месяцев подряд не подключался к цифровой трудовой платформе для выполнения работы без уважительных причин.
По европейской модели
Законопроект ФНПР повторяет логику директивы Евросоюза по платформенной занятости, отмечает директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Екатерина Папченкова. Документ вводит, по сути, презумпцию трудовых отношений при наличии признаков контроля. «В целом тут вопрос в том, правилен ли патерналистский путь, по которому идет Европа», – отметила Папченкова. Эксперт добавила, что сейчас и рынок, и исполнители «заинтересованы в гибкой гражданско-правовой занятости на платформах».
Представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП; входят крупные площадки e-commerce) в разговоре с «Ведомостями» назвал предлагаемое регулирование избыточным. По его словам, действующее законодательство уже позволяет разграничивать трудовые и гражданско-правовые отношения. С ним согласен и представитель Wildberries. «Мы настороженно воспринимаем инициативы в сфере платформенной занятости, выходящие за рамки закона о платформенной экономике», – добавил он.
Закон о платформенной экономике уже закрепляет презумпцию гражданско-правовых отношений для партнеров-исполнителей, работающих с цифровыми платформами, а сами платформы в этом контексте рассматриваются как информационные посредники, обеспечивающие техническую возможность взаимодействия заказчиков и исполнителей, уточнил представитель АЦП. Он добавил, что цифровые платформы не контролируют процесс выполнения работ и не включают исполнителей в свою организационную структуру, что означает отсутствие ключевых признаков трудовых отношений.
Принятие законопроекта в предложенной редакции, по оценке АЦП, может привести к уходу части исполнителей в теневой сектор, росту безработицы среди платформенно занятых, утрате формата гибкой занятости и увеличению издержек цифровых платформ за счет налогов и соцвзносов. «Предложения профсоюзов противоречат идее платформенной экономики и могут просто уничтожить некоторые виды заработка или подработки, – опасается Семко. – Принятие предложения может также значительно повысить стоимость услуг – например, такси».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечает, что оценить необходимость разработки законопроекта сложно с учетом уже действующих механизмов выявления подмены трудовых отношений и сложившейся судебной практики. По его словам, на рынке сформировалась «позитивная практика» привлечения людей к выполнению задач, не являющихся частью основного операционного бизнес-процесса, а также практика простой подработки и при доработке регулирования важно сохранить эти форматы. Совмещение занятости является одним из ключевых преимуществ платформенной экономики в условиях ограниченных трудовых ресурсов, согласен представитель Ozon.
Предложенная инициатива может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны платформ, малого бизнеса и самих исполнителей, предупреждает председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. Более реалистичным подходом Федоров считает точечную донастройку регулирования: например, через введение минимальных социальных гарантий для самозанятых и платформенных исполнителей без автоматического признания трудовых отношений.