Профсоюзы хотят вписать маркетплейсы в Трудовой кодекс

Сейчас частично вопросы трудовых отношений между платформами и исполнителями регулируются законом о платформенной занятости (подписан президентом 31 июля 2025 г. и вступит в силу с 1 октября 2026 г.). В нем, в частности, предусмотрен ​ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. У операторов платформ, через которые самозанятые находят заказы, появится обязанность ограничивать систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика, а также проверять, состояли ли они ранее в трудовых отношениях. Но взаимоотношения, которые возникают между платформами и исполнителями заказов, в законе признаются гражданско-правовыми.