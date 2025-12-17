Rio Tinto отказалась признавать решение российского суда

Безусловно, Rio Tinto и иные ответчики по российскому спору будут ссылаться на ранее вынесенные не в пользу «Русала» решения австралийского суда и в России, и в любых других судах по приведению российского решения к исполнению, говорит Бубликов. В таких ситуациях российские стороны часто обращаются в российский же суд за антиисковыми мерами в порядке ст. 248.2 АПК РФ, которая предусматривает запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера/санкции, продолжает Ядыкин. Однако, по всей видимости, предмет спора в Австралии и в России все же не идентичен, обращает внимание Бубликов. «Именно в России «Русал» может взыскивать с Rio Tinto убытки, вытекающие из потери 20% доли в QAL», – объясняет он.