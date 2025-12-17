Rio Tinto отказалась признавать решение российского суда

Rio Tinto отказалась признавать решение российского судаСуд взыскал с нее 105 млрд рублей в пользу «Русала»
Австралийско-британская горнодобывающая группа Rio Tinto отказалась признавать решение Арбитражного суда Калининградской области, который взыскал с нее 104,75 млрд руб. в пользу «Русала», сообщил «Ведомостям» представитель зарубежной компании. «Мы категорически отвергаем судебный процесс, инициированный в России, из-за злоупотребления процессуальными правами и будем решительно отстаивать свою позицию», – говорит он.
Rio Tinto осведомлена о том, что коммерческий суд в России вынес решение в отношении австралийских санкций, также подтвердил представитель компании. Ранее австралийские суды всесторонне рассмотрели эти вопросы в рамках судебного разбирательства, инициированного компанией «Русал», в том числе в апелляционном порядке, и приняли решение в пользу Rio Tinto и Queensland Alumina Limited (QAL, бывшее совместное предприятие Rio Tinto (80%) и «Русала» (20%) по выпуску глинозема в австралийском штате Квинсленд. – «Ведомости») за строгое следование санкциям, напоминает он.
«Русал» направил иск к группе Rio Tinto еще в апреле этого года. Истцом выступила головная структура группы – МКПАО «Объединенная компания «Русал», зарегистрированная в специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область). 10 декабря суд удовлетворил исковые требования на 105 млрд руб., его детали неизвестны, по требования истца слушание проходило в закрытом режиме.
В список третьих лиц по делу входят российское АО «Русал» и Rusal Limited, зарегистрированная на Джерси, а также QAL, управляющая глиноземным заводом в австралийском городе Гладстон. В этом совместном предприятии (СП) «Русалу» до апреля 2022 г. принадлежало 20%, Rio Tinto – 80%. После введения Австралией санкций в отношении России в марте 2022 г., Rio Tinto прекратила право «Русала» на использование мощностей СП и перевела на себя полный контроль над QAL. После этого «Русал» инициировал судебное разбирательство в Верховном суде штата Квинсленд, требуя вернуть долю в СП, иск был отклонен.
В списке ответчиков числятся не только ключевые структуры Rio Tinto в различных юрисдикциях, в том числе британская Rio Tinto plc, австралийские Rio Tinto Aluminium Limited, Rio Tinto Aluminium (Holdings) Limited, Rio Tinto Limited, RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd, но и компании, не имеющие отношения к «Русалу» или России – нидерландская Oyu Tolgoi Netherlands B.V., THR Oyu Tolgoi Ltd (Британские Виргинские острова). Через эти компании Rio Tinto принадлежит 66% в проекте по разработке крупнейшего в Монголии месторождения золота и меди Оюу-Толгой. Этот рудник значительно зависит от поставок российского сырья, к тому же Россия контролирует 50% железнодорожной инфраструктуры Монголии.
Судебный процесс, инициированный «Русалом» в России, эксперты объясняли изъятием у него 20% доли в австралийской QAL. После появления в деле новых ответчиков, связанных с месторождением Оюу-Толгой, аналитики предположили, что «Русал» попытается ограничить работу этого месторождения или обменять свои 20% в Queensland Alumina Limited на долю Rio Tinto в монгольском активе.
Вероятно, «Русал» инициировал судебный процесс в российской юрисдикции для получения компенсации убытков от потери доли в QAL в регионах присутствия Rio Tinto, считают опрошенные «Ведомостями» юристы.
В своем ответе Rio Tinto ссылается на аналогичный спор, который уже был рассмотрен по существу в австралийских судах, по итогам которых были вынесены судебные акты не в пользу «Русала», напоминает управляющий партнер ЮК «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов. Тем самым, Rio Tinto в своем ответе «решительно отвергает» именно российскую юрисдикцию как, по их мнению, ненадлежащее место рассмотрения спора. С ним согласен партнер и руководитель практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин. Rio Tinto утверждает, что российский суд не имел компетенции для рассмотрения этого вопроса – такой подход является стандартной позицией зарубежных сторон в подобных спорах, напоминает он.
Безусловно, Rio Tinto и иные ответчики по российскому спору будут ссылаться на ранее вынесенные не в пользу «Русала» решения австралийского суда и в России, и в любых других судах по приведению российского решения к исполнению, говорит Бубликов. В таких ситуациях российские стороны часто обращаются в российский же суд за антиисковыми мерами в порядке ст. 248.2 АПК РФ, которая предусматривает запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера/санкции, продолжает Ядыкин. Однако, по всей видимости, предмет спора в Австралии и в России все же не идентичен, обращает внимание Бубликов. «Именно в России «Русал» может взыскивать с Rio Tinto убытки, вытекающие из потери 20% доли в QAL», – объясняет он.
Rio Tinto никак не может оспорить решение российского суда по существу, кроме как в вышестоящем суде в России, утверждает Ядыкин. Но группа может обратиться за решением по существу спора в арбитраж или суд за границей без учета решения российского суда, и таким образом может пытаться получить за границей решение, по сути противоположное решению российского суда. Собственно Rio Tinto и ссылается на тот факт, что суд в Австралии уже рассмотрел аналогичный спор между сторонами за рубежом, говорит юрист.
«Во многих таких случаях российские судебные антиисковые меры фактически не приводят к прекращению разбирательств за рубежом, кроме того, они невозможны там, где разбирательство за рубежом уже полностью закончено», – говорит Ядыкин.
Поэтому крайне важным будет именно процесс по приведению к исполнению российского решения в зарубежных юрисдикциях. Именно там местные суды будут оценивать доводы сторон о том, насколько идентичными были предметы споров в Австралии и России, считает Владимир Бубликов. В некоторых случаях российские антиисковые меры могут быть эффективны, в том числе потому что за их неисполнение может быть взыскан астрент (судебная неустойка, которую суд присуждает взыскать с ответчика в пользу истца за неисполнение судебного решения), говорит Ядыкин.
Эффективно ли это будет, в данном случае зависит от многих факторов и, прежде всего, от наличия имущества ответчика в России, заключает Ядыгин. Если же иностранные суды дадут зеленый свет и приведут к исполнению решение, принятое в России, у «Русала» значительно повышаются шансы получить компенсацию убытков от потери доли в QAL за счет иных зарубежных активов Rio Tinto, уверен Бубликов.
«Ведомости» направили запрос представителю «Русала».