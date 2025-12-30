Селлеры пожаловались, что Ozon одобряет возвраты товаров без их согласия

Селлеры пожаловались, что Ozon одобряет возвраты товаров без их согласияПродавцы просят ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию
Продавцы Ozon в очередной раз обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру с жалобами на политику площадки, в связи с тем что Ozon стал в одностороннем порядке принимать решения о возврате товаров. Авторы обращений просят провести межведомственную проверку действий менеджмента компании и рассмотреть вопрос о применении мер антимонопольного реагирования. Они также предлагают исключить из оферты пункты, позволяющие маркетплейсу принимать решения о возвратах без согласия продавца и привести логистику «в соответствие с принципами прозрачного рынка».
Речь идет о ситуации, когда селлер отправляет товар покупателю, но тот по каким-то причинам (например, считая товар бракованным) отказывается от покупки. А возврат в этой ситуации одобряет или не одобряет сам маркетплейс, а не продавец.