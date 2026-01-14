Ozon запускает собственный бренд уходовой косметики

Головная структура маркетплейса Ozon – компания «Интернет решения» подала заявку на регистрацию товарного знака Kix beauty по товарному классу косметика. Это следует из информации, опубликованной на сайте Роспатента. Представитель онлайн-ритейлера подтвердил, что компания планируется запустить под этим брендом в I квартале этого года собственную линейку товаров по уходу за телом, включая баттеры (косметические средства на основе твердых растительных масел. – «Ведомости») и кремы для ног. Производить их Ozon намерен на мощностях российских партнеров, сообщил он, не называя конкретных компаний. Это, по его словам, даст региональным фабрикам возможность увеличить объемы выпуска. Продаваться такие товары будут только на площадке маркетплейса, уверяет он.