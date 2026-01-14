Ozon запускает собственный бренд уходовой косметики

Ozon запускает собственный бренд уходовой косметикиУ других маркетплейсов пока такой продукции нет
Головная структура маркетплейса Ozon – компания «Интернет решения» подала заявку на регистрацию товарного знака Kix beauty по товарному классу косметика. Это следует из информации, опубликованной на сайте Роспатента. Представитель онлайн-ритейлера подтвердил, что компания планируется запустить под этим брендом в I квартале этого года собственную линейку товаров по уходу за телом, включая баттеры (косметические средства на основе твердых растительных масел. – «Ведомости») и кремы для ног. Производить их Ozon намерен на мощностях российских партнеров, сообщил он, не называя конкретных компаний. Это, по его словам, даст региональным фабрикам возможность увеличить объемы выпуска. Продаваться такие товары будут только на площадке маркетплейса, уверяет он.
Инвестиции в проект Ozon не раскрывает. Они будут зависеть от себестоимости товаров, логистических издержек и маркетингового бюджета, рассуждает эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова, не называя конкретных цифр. Генеральный директор «Infolinе-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что общие затраты на запуск новой линейки составят около 100 млн руб. Производство средств по уходу за телом под собственной торговой маркой (СТМ) Болотова считает перспективным. Такая продукция быстро расходуется, а потребители активно пробуют новинки, меняя привычные ароматы и текстуры, поясняет она. Эксперт считает, что успех бренда может быть обеспечен за счет наличия у Ozon собственной площадки, что дает компании возможность самостоятельно устанавливать цены товаров и продвигать их, используя проверенные маркетинговые схемы.