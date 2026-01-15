Дочь Сулеймана Керимова инициировала арбитраж со Швейцарией

Дело затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений, сообщило Asari. Претензии Керимовой основаны на соглашении между СССР (и Россией как его правопреемницей) и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений 1990 г., добавили в бюро. Это первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций, отметили в Asari.