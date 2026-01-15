Дочь Сулеймана Керимова инициировала арбитраж со Швейцарией

Дочь Сулеймана Керимова инициировала арбитраж со ШвейцариейСпор на сотни миллионов долларов может быть связан с заморозкой активов под предлогом санкций
Дочь миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара инициировала инвестиционный арбитраж со Швейцарией, узнали «Ведомости». 15 января об этом на своем сайте объявило российское адвокатское бюро Asari Legal, которое представляет интересы Керимовой в споре.
Дело затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений, сообщило Asari. Претензии Керимовой основаны на соглашении между СССР (и Россией как его правопреемницей) и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений 1990 г., добавили в бюро. Это первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций, отметили в Asari.
Керимова находится под санкциям США, Великобритании, Украины и Японии как дочь своего отца, а вот под ограничения Швейцарии и ЕС она не подпадает, в отличие от отца.
Спор Керимовой со Швейцарией связан с заморозкой ее инвестиций в элитную недвижимость на основании местного санкционного режима, пишет профильный сайт Global Arbitration Review (GAR). Дочь миллиардера якобы утверждает, что для оправдания этих мер власти страны использовали ограничения против ее отца.
По данным GAR, в 2019 г. Керимова приобрела швейцарскую компанию, которая косвенно владела четырьмя объектами недвижимости во Франции, и впоследствии передала имущество в другую свою местную компанию. Сумма иска, по данным издания, составляет сотни миллионов долларов. Спор пройдет по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли, отметило GAR.