Обмен на арбитраж

Обмен на арбитражЧем запомнился четвертый год борьбы инвесторов за замороженные на Западе активы
Четвертый год борьбы отечественных инвесторов за свои замороженные на Западе активы выдался волатильным на эмоции, полнился слухами, давал и отбирал надежды. Борьба, очевидно, продолжится до тех пор, пока остается, за что бороться, а стоимость сопротивления не превысит цену того, что поставлено на кон. Хотя в кулуарах рынка разблокировки и стали звучать негромкие голоса о перспективах конфискации частных активов в будущем.
В России инвесторы в начале 2025 г. искали возможности обойти контрсанкционные механизмы властей, и иногда им это даже удавалось: несколько раз суды признали их право собственности на активы на заблокированных счетах типа «С» иностранного держателя и разрешили перевести их на обычные счета. Но уже в феврале Банк России пресек эту практику. Не сработала и попытка инвесторов через Арбитражный суд Москвы обанкротить бельгийский депозитарий Euroclear: ЦБ еще в январе назвал это способом обхода контрмер.
Но поступали из отечественных судов и хорошие новости: несколько компаний семьи Гурьевых, совладельцев «Фосагро», смогли впервые в российской практике взыскать с иностранной компании стоимость замороженных бумаг, а не только доходов по ним, как раньше. Правда, иностранцем оказалась зарубежная структура миллиардера Михаила Прохорова, к тому же на этих делах новая практика пока и остановилась.
А вот новости с Запада весь год были почти сплошь негативными. В апреле прогремело известие о том, что Euroclear из средств российских инвесторов компенсирует своим клиентам потери, возникшие из-за контрсанкционных механизмов и судебных процессов в России. Дальше последовали сообщения об усложнении процесса разморозки активов путем обращения за лицензией в регулятор заблокировавшей их страны: отдельную лицензию стали требовать еще и принимающие активы государства.
Летом юристов перессорил слух из Бельгии: местное казначейство якобы планирует прекратить прием заявок на разморозку. Одни «разблокировщики» эту новость распространяли, другие называли вбросом. Осенью слух, к сожалению, подтвердился. Юристы, впрочем, надежд не теряют (еще бы – им за это платят!) и предлагают оспаривать отказы в вышестоящей инстанции, так что процесс, по их словам, стал лишь сложнее и дольше.
Были осенью 2025 г. и поводы для оптимизма: российские инвесторы предприняли первые попытки вернуть заблокированные активы путем международного арбитража. Сами процессы займут годы, но могут сработать как акт устрашения европейцев в конкретных кейсах, остается только дождаться результатов.
Самые обнадеживающие новости касаются частных сделок по обмену замороженными активами с иностранцами. Впервые они достигли общественности еще в феврале. В августе инвесторов воодушевил Банк России разрешением использовать в обменных сделках с нерезидентами средства со спецсчетов «С». Уже в октябре просочились слухи (подтвердившиеся) об обменах, которые готовит ряд брокеров. Правда, гарантий успеха никто не дает и конкретных сроков не называет, потому что подобные сделки требуют разрешений регуляторов по обеим сторонам границы.
Хотя о том, что регуляторы (иностранные тоже) не так уж строги к без вины пострадавшим инвесторам, говорит кейс Экспобанка: в декабре тот рассказал, что разблокировал все свои активы путем обменных сделок с иностранцами и теперь помогает клиентам с их организацией. Так что можно сказать, что завершается 2025 год все-таки на позитивной ноте.