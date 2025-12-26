Газета
Обмен на арбитраж

Обмен на арбитраж

Чем запомнился четвертый год борьбы инвесторов за замороженные на Западе активы
Артем Кульша , заместитель редактора отдела «Финансы и инвестиции»

Четвертый год борьбы отечественных инвесторов за свои замороженные на Западе активы выдался волатильным на эмоции, полнился слухами, давал и отбирал надежды. Борьба, очевидно, продолжится до тех пор, пока остается, за что бороться, а стоимость сопротивления не превысит цену того, что поставлено на кон. Хотя в кулуарах рынка разблокировки и стали звучать негромкие голоса о перспективах конфискации частных активов в будущем.

В России инвесторы в начале 2025 г. искали возможности обойти контрсанкционные механизмы властей, и иногда им это даже удавалось: несколько раз суды признали их право собственности на активы на заблокированных счетах типа «С» иностранного держателя и разрешили перевести их на обычные счета. Но уже в феврале Банк России пресек эту практику. Не сработала и попытка инвесторов через Арбитражный суд Москвы обанкротить бельгийский депозитарий Euroclear: ЦБ еще в январе назвал это способом обхода контрмер.

Но поступали из отечественных судов и хорошие новости: несколько компаний семьи Гурьевых, совладельцев «Фосагро», смогли впервые в российской практике взыскать с иностранной компании стоимость замороженных бумаг, а не только доходов по ним, как раньше. Правда, иностранцем оказалась зарубежная структура миллиардера Михаила Прохорова, к тому же на этих делах новая практика пока и остановилась.

А вот новости с Запада весь год были почти сплошь негативными. В апреле прогремело известие о том, что Euroclear из средств российских инвесторов компенсирует своим клиентам потери, возникшие из-за контрсанкционных механизмов и судебных процессов в России. Дальше последовали сообщения об усложнении процесса разморозки активов путем обращения за лицензией в регулятор заблокировавшей их страны: отдельную лицензию стали требовать еще и принимающие активы государства.

Летом юристов перессорил слух из Бельгии: местное казначейство якобы планирует прекратить прием заявок на разморозку. Одни «разблокировщики» эту новость распространяли, другие называли вбросом. Осенью слух, к сожалению, подтвердился. Юристы, впрочем, надежд не теряют (еще бы – им за это платят!) и предлагают оспаривать отказы в вышестоящей инстанции, так что процесс, по их словам, стал лишь сложнее и дольше.

Были осенью 2025 г. и поводы для оптимизма: российские инвесторы предприняли первые попытки вернуть заблокированные активы путем международного арбитража. Сами процессы займут годы, но могут сработать как акт устрашения европейцев в конкретных кейсах, остается только дождаться результатов.

Самые обнадеживающие новости касаются частных сделок по обмену замороженными активами с иностранцами. Впервые они достигли общественности еще в феврале. В августе инвесторов воодушевил Банк России разрешением использовать в обменных сделках с нерезидентами средства со спецсчетов «С». Уже в октябре просочились слухи (подтвердившиеся) об обменах, которые готовит ряд брокеров. Правда, гарантий успеха никто не дает и конкретных сроков не называет, потому что подобные сделки требуют разрешений регуляторов по обеим сторонам границы.

Хотя о том, что регуляторы (иностранные тоже) не так уж строги к без вины пострадавшим инвесторам, говорит кейс Экспобанка: в декабре тот рассказал, что разблокировал все свои активы путем обменных сделок с иностранцами и теперь помогает клиентам с их организацией. Так что можно сказать, что завершается 2025 год все-таки на позитивной ноте.

