Ozon с февраля введет наказания для ПВЗ за отсутствие облачного видеонаблюдения

Ozon с февраля введет наказания для ПВЗ за отсутствие облачного видеонаблюденияШтраф за каждое нарушение составит 5000 рублей
С 1 февраля 2026 г. Ozon начнет применять штрафы к владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые не подключили облачное видеонаблюдение. Это следует из обновленных условий договора с партнерами, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель маркетплейса подтвердил изменения в условиях оферты.
Согласно документу, облачное видеонаблюдение станет обязательным для всех ПВЗ формата «Максимум бренда». Для такого типа ПВЗ необходимо помещение от 25 кв. м со входом на первой линии, отделкой в фирменном стиле Ozon и наличием примерочных, говорится в условиях договора.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам