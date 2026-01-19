Газета
Главная / Бизнес /

Ozon с февраля введет наказания для ПВЗ за отсутствие облачного видеонаблюдения

Штраф за каждое нарушение составит 5000 рублей
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 1 февраля 2026 г. Ozon начнет применять штрафы к владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые не подключили облачное видеонаблюдение. Это следует из обновленных условий договора с партнерами, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель маркетплейса подтвердил изменения в условиях оферты.

Согласно документу, облачное видеонаблюдение станет обязательным для всех ПВЗ формата «Максимум бренда». Для такого типа ПВЗ необходимо помещение от 25 кв. м со входом на первой линии, отделкой в фирменном стиле Ozon и наличием примерочных, говорится в условиях договора.

