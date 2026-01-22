Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Продажи газа на бирже в 2025 году выросли в 1,7 раза

Реализацию топлива на площадке резко увеличил «Новатэк»
Василий Милькин
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объем реализации газа через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (Петербургская биржа) в 2025 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем предыдущего года до 15,6 млрд куб. м. Об этом сообщил 21 января на брифинге президент биржи Игорь Артемьев. Оборот торгов в секции составил 53,4 млрд руб., уточнил он.

По словам Артемьева, в прошлом году нарастили продажи «Новатэк» и другие независимые производители газа («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и проч.). На “Новатэк” пришлось 22% всех продаж, или 3,5 млрд куб. м, уточнил «Ведомостям» представитель Петербургской биржи. Артемьев подчеркнул, что «Новатэк» и ранее присутствовал на бирже, но в 2025 г. у компании появились незаконтрактованные объемы газа и интерес к их реализации на площадке. От прогнозной оценки объема реализации газа на бирже в 2026 г. Артемьев воздержался.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь