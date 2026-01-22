Продажи газа на бирже в 2025 году выросли в 1,7 раза

По словам Артемьева, в прошлом году нарастили продажи «Новатэк» и другие независимые производители газа («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и проч.). На “Новатэк” пришлось 22% всех продаж, или 3,5 млрд куб. м, уточнил «Ведомостям» представитель Петербургской биржи. Артемьев подчеркнул, что «Новатэк» и ранее присутствовал на бирже, но в 2025 г. у компании появились незаконтрактованные объемы газа и интерес к их реализации на площадке. От прогнозной оценки объема реализации газа на бирже в 2026 г. Артемьев воздержался.