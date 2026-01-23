Добыча нефти в России в 2025 году незначительно снизилась

Добыча нефти в России снижается третий год подряд. В данным Минэнерго, в 2022 г. объем производства этого вида сырья в стране увеличился на 2% до 535,1 млн т, после чего показатель начал сокращаться. В 2023 г. добыча нефти составила 530,6 млн т (-0,8% к предыдущему году), в 2024 г. она снизилась на 3%.