Добыча нефти в России в 2025 году незначительно снизилась

Добыча нефти в России в 2025 году незначительно снизиласьОсновной причиной стало участие России в соглашении ОПЕК+, говорят эксперты
Добыча нефти в России в 2025 г. составила 512 млн т, сообщил в своей статье для журнала «Энергетическая политика» вице-премьер Александр Новак. Динамику добычи он не уточнил. По данным Минэнерго, в 2024 г. производство нефти в стране составляло 516,1 млн т. Таким образом, в прошлом году добыча сократилась на 0,8%.
Новак отметил, что российская нефтяная отрасль демонстрирует стабильность, обеспечивая около 10% мировой добычи сырья. Доля поставок в дружественные страны в 2025 г. превысила 90%, обратил внимание вице-премьер. При этом около 80% экспортных объемов нефти направляется в Азию, в 2021 г. эта доля была вдвое ниже – 40%, уточнил чиновник.
По словам Новака, нефтяные компании в 2025 г. продолжили вводить в эксплуатацию новые месторождения для сохранения национального уровня добычи и конкурентоспособности отрасли на мировом рынке. В том числе реализуются масштабные проекты, важнейший из которых – «Восток Ойл», отметил вице-премьер. Поддержать добычу на месторождениях со сложными условиями извлечения нефти помогли налоговые льготы, добавил он.
Стратегической задачей, по мнению Новака, является создание отечественных технологий бурения и повышения нефтеотдачи пласта, развитие российских нефтесервисных компаний, стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
Вице-премьер также обратил внимание на развитие в России нефтехимии. За шесть лет суммарная мощность пиролизных комплексов в стране выросла в 1,9 раза, что увеличило долю России в мировой нефтехимии с 1,8% до 2,5%.
Производство крупнотоннажных полимеров в России увеличилось в 1,4 раза до 7,5 млн т, а доля импорта в потреблении снизилась с 23% до 17%. В 2025 г. были запущены новые установки на «Нижнекамскнефтехиме» (мощности по выпуску этилена – 600 000 т в год) и Иркутском заводе полимеров (660 000 т), отметил вице-премьер.
Общий объем инвестиций в нефтегазохимию к 2030 г. составит 3-4 трлн руб., заключил Новак.
Добыча нефти в России снижается третий год подряд. В данным Минэнерго, в 2022 г. объем производства этого вида сырья в стране увеличился на 2% до 535,1 млн т, после чего показатель начал сокращаться. В 2023 г. добыча нефти составила 530,6 млн т (-0,8% к предыдущему году), в 2024 г. она снизилась на 3%.
Снижение добычи сырья в 2025 г. обусловлено обязательствами России в рамках соглашения со странами ОПЕК и другим производителям нефти (ОПЕК+), говорят эксперты. Страны ОПЕК+ начали согласовано наращивать добычу только с мая этого года, напоминает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. На уровень производства начала 2024 г. Россия вернулась только к концу 2025 г., говорит руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.
Определенное влияние на объем добычи также оказали санкции США против российских нефтяных компаний, считает Кауфман. По мнению гендиректора Open Oil Market Сергея Терешкина, на итоговый показатель могли повлиять и удары беспилотников по российской портовой инфраструктуре.
В 2026 г. добыча нефти будет расти, считают эксперты. Этому будет способствовать увеличение согласованного уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+, говорят они.
По оценке инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, благодаря смягчению условий соглашения ОПЕК+ добыча нефти в России может вырасти на 1-2%, то есть составит 517,1-522,2 млн т.
Кауфман считает, что добыча достигнет 525-530 млн т, то есть вырастет на 2,5-4,5%. По оценке Бахтина, при текущих условиях сделки ОПЕК+ добыча нефти в России в этом году составит 537 млн т (+5% к уровню 2025 г.). Если же квоты ОПЕК+ будут постепенно расти, добыча может достичь 545 млн т (+6%), отмечает эксперт.
При наращивании объемов нефтедобычи возможно и увеличение экспорта нефти из России, даже если значительная часть дополнительных объемов сырья будет направлена на переработку, говорит Бахтин. Суверов считает, что экспорт нефти в 2026 г. может увеличиться на 1-2% к уровню прошлого года.
Главными экспортными рынками останутся Индия и Китай, при этом есть возможность увеличения экспорта в страны Юго-Восточной Азии, например, в Малайзию, а также в Турцию, говорит Суверов.
По мнению Кауфмана, доля Китая может несколько вырасти, так как после введения США санкций против российских компаний некоторые страны, в том числе Индия, проявляют большую осторожность по отношению к нефти из России.