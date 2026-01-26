Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Что известно о глобальном сбое в работе российских авиакомпаний

Приостановлены регистрация пассажиров и багажа, оформление и возврат билетов
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В работе системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») произошел глобальный сбой. В связи с этим авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов.

Позднее «Ростех» сообщил о восстановлении системы бронирования.

«Ведомости» собрали все, что известно о сбое в работе системы бронирования.

Авиакомпании сообщили о проблемах в работе

«Аэрофлот» сообщил, что возможны изменения в расписании полетов. Сейчас, по данным авиакомпании, Leonardo предпринимает шаги для скорейшего восстановления нормальной работы системы.

«Аэрофлот» ограничил регистрацию пассажиров и багажа из-за сбоя

Бизнес / Транспорт

Позже об аналогичных проблемах сообщили авиакомпании «Ямал», «Победа», AZUR air, «Алроса», Smartavia и «Уральские авиалинии» в своих Telegram-каналах. Последняя уточнила, что сейчас регистрация пассажиров, оформление багажа и дополнительных услуг в аэропортах производится вручную. Также о нарушениях в работе предупредила белорусская авиакомпания «Белавиа».

При этом в авиакомпании NordStar сообщили, что в настоящее время на сайте компании проводятся технические работы, но команда специалистов уже работает над решением вопроса. 

Как сбой затронул аэропорты

Крупнейшие российские аэропорты также предупредили о сбое в системе регистрации пассажиров. В аэропортах Сочи и Краснодара сообщили, что из-за неполадок в системе Astra («Сирена-Трэвел») могут быть внесены изменения в расписание рейсов.

В петербургском «Пулково» отметили, что в данный момент регистрация пассажиров и обслуживание рейсов осуществляются в сотрудничестве с авиакомпаниями. «Однако в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания», — рассказали в аэропорту.

В московском «Шереметьево» предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов и задержки в обслуживании пассажиров. «Жуковский» перевел службы на усиленный режим работы.

Вручную пассажиров регистрируют в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Оренбурга.

Реакции и действия властей

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, в том числе зарубежные, такие как «Белавиа» и Conviasa. В России через эту систему проходит 80–90% бронирований авиабилетов. Глобальный сбой в авиационной системе мог затронуть 20 000 пассажиров, отметили в АТОР.

В связи со сложившейся ситуацией Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Эксперты ведомств, авиакомпании и аэропорты прилагают усилия, чтобы минимизировать последствия сбоев в системе бронирования Leonardo и сохранить нормальное расписание рейсов, сообщило министерство в Telegram-канале. В частности, там, где это возможно, регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а также предпринимаются другие меры для урегулирования ситуации.

Представитель «Ростеха» подтвердил «Ведомостям» сбои в работе сетевой инфраструктуры. В компании уточнили, что «проблемы на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел"»

В связи с глобальным сбоем был создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с  «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов «Сирена-Трэвел», уточнили в «Ростехе».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в связи со сбоем в системе бронирования проводит надзорные мероприятия. «В целях обеспечения прав пассажиров в аэропортах московского авиаузла находятся работники Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь