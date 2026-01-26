Что известно о глобальном сбое в работе российских авиакомпаний

Что известно о глобальном сбое в работе российских авиакомпанийПриостановлены регистрация пассажиров и багажа, оформление и возврат билетов
В работе системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») произошел глобальный сбой. В связи с этим авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов.
Позднее «Ростех» сообщил о восстановлении системы бронирования.
«Ведомости» собрали все, что известно о сбое в работе системы бронирования.
Авиакомпании сообщили о проблемах в работе
«Аэрофлот» сообщил, что возможны изменения в расписании полетов. Сейчас, по данным авиакомпании, Leonardo предпринимает шаги для скорейшего восстановления нормальной работы системы.
Позже об аналогичных проблемах сообщили авиакомпании «Ямал», «Победа», AZUR air, «Алроса», Smartavia и «Уральские авиалинии» в своих Telegram-каналах. Последняя уточнила, что сейчас регистрация пассажиров, оформление багажа и дополнительных услуг в аэропортах производится вручную. Также о нарушениях в работе предупредила белорусская авиакомпания «Белавиа».
При этом в авиакомпании NordStar сообщили, что в настоящее время на сайте компании проводятся технические работы, но команда специалистов уже работает над решением вопроса.
Как сбой затронул аэропорты
Крупнейшие российские аэропорты также предупредили о сбое в системе регистрации пассажиров. В аэропортах Сочи и Краснодара сообщили, что из-за неполадок в системе Astra («Сирена-Трэвел») могут быть внесены изменения в расписание рейсов.
В петербургском «Пулково» отметили, что в данный момент регистрация пассажиров и обслуживание рейсов осуществляются в сотрудничестве с авиакомпаниями. «Однако в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания», — рассказали в аэропорту.
В московском «Шереметьево» предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов и задержки в обслуживании пассажиров. «Жуковский» перевел службы на усиленный режим работы.
Вручную пассажиров регистрируют в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Оренбурга.
Реакции и действия властей
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, в том числе зарубежные, такие как «Белавиа» и Conviasa. В России через эту систему проходит 80–90% бронирований авиабилетов. Глобальный сбой в авиационной системе мог затронуть 20 000 пассажиров, отметили в АТОР.
В связи со сложившейся ситуацией Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Эксперты ведомств, авиакомпании и аэропорты прилагают усилия, чтобы минимизировать последствия сбоев в системе бронирования Leonardo и сохранить нормальное расписание рейсов, сообщило министерство в Telegram-канале. В частности, там, где это возможно, регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а также предпринимаются другие меры для урегулирования ситуации.
Представитель «Ростеха» подтвердил «Ведомостям» сбои в работе сетевой инфраструктуры. В компании уточнили, что «проблемы на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел"».
В связи с глобальным сбоем был создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов «Сирена-Трэвел», уточнили в «Ростехе».
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в связи со сбоем в системе бронирования проводит надзорные мероприятия. «В целях обеспечения прав пассажиров в аэропортах московского авиаузла находятся работники Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.