«Аэрофлот» ограничил регистрацию пассажиров и багажа из-за сбоя

Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») временно приостановлены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж «Аэрофлота», включая сайт, контакт-центр и агентов. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании.