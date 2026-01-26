Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» ограничил регистрацию пассажиров и багажа из-за сбоя

Идут восстановительные работы в системе бронирования Leonardo
Ведомости

Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») временно приостановлены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж «Аэрофлота», включая сайт, контакт-центр и агентов. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании.

Возможны изменения в расписании полетов, говорится в сообщении. В настоящее время Leonardo предпринимает шаги для скорейшего восстановления нормальной работы системы.

28 июля прошлого года в работе информационных систем «Аэрофлота» также произошел сбой. Авиаперевозчик тогда предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов, в частности путем переноса и отмены полетов.

Позднее о масштабной кибератаке на «Аэрофлот» объявила хакерская группировка Silent Crow. Утверждается, что она привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры авиакомпании. Группировка утверждает, что было уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов и похищено 22 ТБ информации.

