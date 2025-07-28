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Что известно о масштабном сбое в работе «Аэрофлота»

Из-за хакерской атаки были отменены десятки рейсов
София Векслер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Утром 28 июля в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. Авиаперевозчик предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов, в частности путем переноса и отмены полетов. В авиакомпании также не исключили перебои в работе сервисов.

«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации со сбоем систем «Аэрофлота».

О сбое информационных систем пресс-служба «Аэрофлота» сообщила в 07:43 мск. В авиакомпании рекомендовали клиентам следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи. Там заверили, что специалисты работают для минимизации рисков выполнения производственного плана полетов и восстановления штатной работы сервисов.

В 10:12 мск появилась информация об отмене 42 рейсов из Москвы и в столицу в связи со сбоем. Отменены полеты в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Орском, Пермью, Самарой, Сочи, Санкт-Петербургом, Ставрополем, Тюменью, Уфой и Челябинском.

В 11:11 мск авиакомпания сообщила об отмене еще семи пар рейсов. Отменены рейсы из Москвы и в Москву из Элисты, Кировска, Калининграда, Астаны, Красноярска и Сочи.

«Аэрофлот» сообщил, что пассажиры отмененных рейсов, которые зарегистрировали багаж, могут обратиться в зал выдачи багажа московского аэропорта «Шереметьево» для его получения. Клиенты могут вернуть деньги или переоформить билеты на рейсы в ближайшие 10 дней. В авиакомпании напомнили, что кассы в воздушной гавани не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет нужно по месту покупки.

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Во избежание образования скоплений авиаперевозчик призвал пассажиров покинуть аэропорт. Пресс-служба «Аэрофлота» принесла извинения за доставленные неудобства.

Позднее о масштабной кибератаке на «Аэрофлот» объявила хакерская группировка Silent Crow. Утверждается, что она привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры авиакомпании. Группировка утверждает, что уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов и похищено 22 ТБ информации.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила, что ведомство контролирует ситуацию, связанную со сбоем систем «Аэрофлота» в Шереметьево. Прокуратура подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

На этом фоне акции «Аэрофлота» теряют уже 3,9% по сравнению с закрытием торгов в воскресенье, до 56,61 руб. за бумагу.

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