Что известно о масштабном сбое в работе «Аэрофлота»

«Аэрофлот» сообщил, что пассажиры отмененных рейсов, которые зарегистрировали багаж, могут обратиться в зал выдачи багажа московского аэропорта «Шереметьево» для его получения. Клиенты могут вернуть деньги или переоформить билеты на рейсы в ближайшие 10 дней. В авиакомпании напомнили, что кассы в воздушной гавани не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет нужно по месту покупки.