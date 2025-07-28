«Аэрофлот»: ожидаются отмены и переносы рейсов из-за сбоя в работе систем

Ранее замглавы Минтранса России Владимир Потешкин сообщал, что около 75 000 пассажиров пострадали из-за отмены рейсов в воздушных гаванях Московского региона и «Пулково» в Санкт-Петербурге с 19 июля до 08:00 мск 22 июля. В общей сложности были отменены 517 рейсов, 169 воздушных судов оказались на запасных аэродромах.