«Аэрофлот»: ожидаются отмены и переносы рейсов из-за сбоя в работе систем
В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. Расписание рейсов будет вынужденно скорректировано – в том числе, путем переноса и отмены. Возможны перебои в работе сервисов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
В авиакомпании предложили пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.
Указано также, что специалисты принимают меры для минимизации рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов.
Ранее замглавы Минтранса России Владимир Потешкин сообщал, что около 75 000 пассажиров пострадали из-за отмены рейсов в воздушных гаванях Московского региона и «Пулково» в Санкт-Петербурге с 19 июля до 08:00 мск 22 июля. В общей сложности были отменены 517 рейсов, 169 воздушных судов оказались на запасных аэродромах.