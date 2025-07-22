Минтранс: из-за отмены рейсов в Москве и Петербурге пострадали 75 000 пассажиров

Кроме того, за это время пассажиры отмененных полетов вынужденно вернули более 16 000 билетов. Ожидающие вылета посетители аэропортов получили также свыше 109 000 ваучеров на напитки и 58 000 – на питание. По словам замминистра, в гостиницах было размещено 16 000 человек.