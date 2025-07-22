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Минтранс: из-за отмены рейсов в Москве и Петербурге пострадали 75 000 пассажиров

Всего ограничения затронули 517 рейсов
Ведомости

Порядка 75 000 пассажиров пострадали из-за отмены рейсов в воздушных гаванях Московского региона и «Пулково» в Санкт-Петербурге в период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля. Всего пришлось отменить 517 рейсов, 169 воздушных судов оказались на запасных аэродромах, сообщил замглавы Минтранса России Владимир Потешкин.

Кроме того, за это время пассажиры отмененных полетов вынужденно вернули более 16 000 билетов. Ожидающие вылета посетители аэропортов получили также свыше 109 000 ваучеров на напитки и 58 000 – на питание. По словам замминистра, в гостиницах было размещено 16 000 человек.

«Аэропорты принимают необходимые меры по улучшению условий пребывания пассажиров в период задержек рейсов. Обеспечены надувные матрасы, организовано по несколько таких пространств в общих и стерильных зонах аэропортов», – рассказал Потешкин.

22 июля о выдаче пассажирам матрасов для отдыха сообщил аэропорт «Шереметьево». В публикации представители воздушной гавани также объяснили, что посетителям оказывается «всяческое содействие» в зоне вылета. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Отмены рейсов связаны с временными ограничениями в аэропортах Центральной России на прием и выпуск воздушных средств. Они применяются для обеспечения безопасности полетов в условиях продолжения попыток Украины нанести удары по России при помощи беспилотников. Генпрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов.

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