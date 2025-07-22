В «Шереметьево» пассажирам выдают матрасы для отдыха
Сотрудники московского аэропорта «Шереметьево» выдают пассажирам матрасы для отдыха. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
Отмечается также, что пассажирам оказывается «всяческое содействие» в зоне вылета. В настоящее время аэропорт работает без ограничений в штатном режиме.
«Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности и готовности воздушных судов», – говорится в сообщении.
20 и 21 июля Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а также воздушной гавани Нижнего Новгорода «Стригино». Меры применялись для обеспечения безопасности полетов в условиях продолжения попыток Украины нанести удары по России при помощи беспилотников. Генпрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.