В «Шереметьево» пассажирам выдают матрасы для отдыха

20 и 21 июля Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а также воздушной гавани Нижнего Новгорода «Стригино». Меры применялись для обеспечения безопасности полетов в условиях продолжения попыток Украины нанести удары по России при помощи беспилотников. Генпрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.