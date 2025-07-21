Генпрокуратура контролирует ситуацию с задержанием и отменой полетов

Прокурорам поручили организовать мобильные приемные, в которые пассажиры смогут обращаться с вопросами по вопросам нарушения прав и получения услуг от авиакомпаний. Кроме того, прокуроры проанализируют соблюдение законодательства в части цен на воду и товары первой необходимости в аэропортах и будут осуществлять надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.