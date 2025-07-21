Генпрокуратура контролирует ситуацию с задержанием и отменой полетов
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Прокурорам поручили организовать мобильные приемные, в которые пассажиры смогут обращаться с вопросами по вопросам нарушения прав и получения услуг от авиакомпаний. Кроме того, прокуроры проанализируют соблюдение законодательства в части цен на воду и товары первой необходимости в аэропортах и будут осуществлять надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.
Ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и воздушной гавани Нижнего Новгорода «Стригино» вводились 20 и 21 июля. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, меры применялись для обеспечения безопасности полетов. Это происходит на фоне продолжения попыток Украины нанести удары по России при помощи беспилотников.
21 июля Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что из-за ограничений в аэропортах во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в Москву. Посадки ожидают более 2700 человек.