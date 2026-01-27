Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Нефтегазовый сектор России потратил в 2025 году на IT-продукты 162 млрд рублей

Расходы компаний выросли в годовом выражении на 20%
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские нефтегазовые компании потратили около 162 млрд руб. на IT-продукты в 2025 г. Это на 20% больше, чем в 2024 г., когда совокупные инвестиции нефтегазовой отрасли в IT составили 135 млрд руб. В среднем 44% от общих инвестиций компании инвестировали в разработку и интеграцию собственных продуктов, а еще 56% – на сопровождение уже внедренных продуктов и продление лицензий. Такие данные следуют из предоставленного «Ведомостям» исследования от аналитического центра «Сисофт девелопмент».

В сфере проектирования и расчетов российские системы занимают 60–80% совокупного рынка, а иностранные – 20–40%, говорится в исследовании «Сисофт девелопмента». В области критических процессов, таких как цифровые двойники и управление активами, отечественные решения составляют пока лишь треть. В сегментах PLM/PDM и MES/SCADA иностранные и российские решения делят рынок пополам, следует из отчета компании. Несмотря на рост отечественных решений, российский IT-рынок в целом отстает от мирового на 3–5 лет.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её