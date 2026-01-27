Нефтегазовый сектор России потратил в 2025 году на IT-продукты 162 млрд рублей

Нефтегазовый сектор России потратил в 2025 году на IT-продукты 162 млрд рублейРасходы компаний выросли в годовом выражении на 20%
Российские нефтегазовые компании потратили около 162 млрд руб. на IT-продукты в 2025 г. Это на 20% больше, чем в 2024 г., когда совокупные инвестиции нефтегазовой отрасли в IT составили 135 млрд руб. В среднем 44% от общих инвестиций компании инвестировали в разработку и интеграцию собственных продуктов, а еще 56% – на сопровождение уже внедренных продуктов и продление лицензий. Такие данные следуют из предоставленного «Ведомостям» исследования от аналитического центра «Сисофт девелопмент».
В сфере проектирования и расчетов российские системы занимают 60–80% совокупного рынка, а иностранные – 20–40%, говорится в исследовании «Сисофт девелопмента». В области критических процессов, таких как цифровые двойники и управление активами, отечественные решения составляют пока лишь треть. В сегментах PLM/PDM и MES/SCADA иностранные и российские решения делят рынок пополам, следует из отчета компании. Несмотря на рост отечественных решений, российский IT-рынок в целом отстает от мирового на 3–5 лет.