Нефтегазовый сектор России потратил в 2025 году на IT-продукты 162 млрд рублей

Российские нефтегазовые компании потратили около 162 млрд руб. на IT-продукты в 2025 г. Это на 20% больше, чем в 2024 г., когда совокупные инвестиции нефтегазовой отрасли в IT составили 135 млрд руб. В среднем 44% от общих инвестиций компании инвестировали в разработку и интеграцию собственных продуктов, а еще 56% – на сопровождение уже внедренных продуктов и продление лицензий. Такие данные следуют из предоставленного «Ведомостям» исследования от аналитического центра «Сисофт девелопмент».