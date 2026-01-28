Продажи сельскохозяйственной техники в России сократились на 21%

Как следует из данных «Росагролизинга», в 2025 г. компания передала в лизинг российским аграриям более 14 000 единиц техники на 80 млрд руб. Это на 22% меньше в количественном выражении и на 30% – в денежном, чем годом ранее. Общее падение производства отдельных видов сельхозтехники также зафиксировал Росстат. По последним актуальным данным, в январе – ноябре 2025 г. в России сократилось производство тракторов на 26% в годовом выражении до 5567 единиц, сеялок – на 16% до 6320 шт.