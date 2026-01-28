Продажи сельскохозяйственной техники в России сократились на 21%Инвестиционная активность снижена в том числе из-за высокой ключевой ставки ЦБ
Отгрузки отечественной сельхозтехники на российский рынок в 2025 г. составили 155,1 млрд руб. Это на 21% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из данных ассоциации «Росспецмаш» (лобби отечественных предприятий сельскохозяйственного и специального машиностроения, объединяет производителей, которые выпускают более 80% такой продукции в России). Отгрузки сельхозтехники на экспорт в прошлом году сократились на 13% до 15,6 млрд руб.
Снижение отгрузок наблюдается почти по всей производимой в стране номенклатуре. Так, отгрузки зерноуборочных комбайнов и тракторов на внутренний рынок сократились на 31% в годовом выражении до 2211 и 2773 единиц соответственно, плугов – на 2% до 2283 шт., сеялок – на 5% до 3224 шт. и т. д. Исключением стали машины для внесения удобрений – их отгрузки в прошлом году подскочили на 44% до 384 единиц.
Рынок сельхозтехники падает второй год подряд. В 2024 г., по данным ассоциации, аграриям отгрузили технику на 237,1 млрд руб., что на 13% меньше, чем за год до этого. «Росспецмаш» тогда указывал, что причинами спада стали высокая ключевая ставка Банка России, низкая рентабельность сельского хозяйства и недостаток финансирования госпрограмм поддержки аграриев и машиностроителей.
В прошлом году ситуация усугубилась. В I квартале 2025 г. отгрузки сельхозтехники снизились на треть в годовом выражении до 38,3 млрд руб., в первом полугодии – на 32% до 75,6 млрд руб., а за январь – сентябрь прошлого года – на 27% до 114,3 млрд руб., следует из данных «Росспецмаша».
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ноябре 2025 г. на правительственном часе в Госдуме также связывал падение спроса на эту продукцию машиностроения с высокой ключевой ставкой ЦБ. Он напоминал про программу субсидирования скидок на сельхозтехнику через «Росагролизинг» (постановление правительства № 1432), а также про механизм льготного лизинга, финансируемый за счет облигаций Дом.РФ.
Объем «программы № 1432» в прошлом году составил 10 млрд руб., в бюджете 2026 г. на эти цели заложено 11 млрд руб.
Как следует из данных «Росагролизинга», в 2025 г. компания передала в лизинг российским аграриям более 14 000 единиц техники на 80 млрд руб. Это на 22% меньше в количественном выражении и на 30% – в денежном, чем годом ранее. Общее падение производства отдельных видов сельхозтехники также зафиксировал Росстат. По последним актуальным данным, в январе – ноябре 2025 г. в России сократилось производство тракторов на 26% в годовом выражении до 5567 единиц, сеялок – на 16% до 6320 шт.
По оценке Алиханова, господдержка и скидки от производителей и дилеров могут довести размер дисконта до 70% от первоначальной стоимости единицы техники. Министр допускал, что крупнейшие производители сельхозтехники, например «Ростсельмаш» и Петербургский тракторный завод (ПТЗ), могут самостоятельно предоставлять скидки за счет накопленной в прошлые годы прибыли.
«Ростсельмаш» в 2025 г. получил чистый убыток по РСБУ порядка 1,5 млрд руб., сказал совладелец предприятия Константин Бабкин «Ведомостям». Отгрузки комбайнового завода в прошлом году снизились в штуках примерно на 20%, продолжает собеседник, не называя абсолютных цифр. Аграриям при текущих ставках невыгодно вкладывать деньги в средства производства, даже несмотря на то что «Ростсельмаш» сейчас продает технику по ценам середины 2024 г., отмечает Бабкин. «Надеемся на рост отгрузок в 2026 г. на 20%, чтобы вернуться к уровню 2024 г.», – добавил он.
Снижение отгрузок сельхозтехники в 2025 г. связано с инвестиционной паузой в агропромышленном комплексе после активного обновления парка в 2022–2023 гг. в том числе за счет масштабных программ льготного лизинга, считает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов. Кроме того, аграрии столкнулись с ухудшением финансовых показателей: цены на зерно и другую сельхозпродукцию снижались, а их себестоимость росла, при этом существенно выросла ставка по кредитам, продолжает эксперт. В результате хозяйства сместили фокус с капиталоемких проектов на сохранение операционной устойчивости, объяснил Суворов.
Агрохолдинг «Степь» в прошлом году проводил обновление парка техники согласно плану, делая акцент на современные машины, совместимые с ИИ-платформами компании, говорит гендиректор холдинга Андрей Недужко. Парк сельхозтехники необходимо поддерживать в рабочем состоянии, что в том числе требует регулярного обновления для качественной работы в горячий сезон, чтобы избежать простоев, которые могут обернуться серьезными потерями для бизнеса, объясняет он.
Топ-менеджер также отметил, что по сравнению с предыдущими периодами, когда компания обновляла парк не менее чем на 10% в год, объем закупаемой техники в прошлом году несколько сократился. «Инвестиционная активность аграриев юга России в прошлом году теряла импульс, поскольку бизнес был зажат тисками экстремально тяжелых погодных условий и сложной макроэкономической конъюнктуры. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией на рынке, чтобы актуализировать планы обновления парка техники», – сказал Недужко.
Спрос на отдельные позиции техники, например на машины для внесения удобрений, показал рост, так как их внедрение позволяет повышать операционную эффективность хозяйств без крупных капитальных вложений, говорит руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям агропромышленного сектора ДРТ Антон Кочетков.
Суворов уточнил, что господдержка помогла сдержать падение продаж сельхозтехники, без льготного лизинга и субсидий этот показатель мог превысить 30–35%. Но аграрии столкнулись с ограничениями по лимитам программ и задержками с их доведением, добавил он.
Кочетков прогнозирует, что в 2026 г. при сохранении текущего уровня ключевой ставки (в декабре 2025 г. была понижена с 16,5 до 16%. – «Ведомости») и объема финансирования госпрограмм рынок ждет стагнация. При этом потенциал для роста производства сельхозтехники сохраняется за счет высокой степени изношенности парка: по разным оценкам, более 60% тракторов и комбайнов эксплуатируются свыше нормативного срока, отмечает Суворов.