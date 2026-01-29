Суд оштрафовал Ozon на 200 000 рублей по делу о маркировке книги иноагента

Суд оштрафовал Ozon на 200 000 рублей по делу о маркировке книги иноагентаМаркетплейс заплатит за неверную карточку книги иноагента Александра Гениса
Пресненский районный суд Москвы назначил административное наказание ООО «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon) по делу о нарушении требований законодательства об иностранных агентах, следует из информации на сайте суда. Компанию признали виновной в неисполнении в установленный срок законного предупреждения регулятора по ч. 42 ст. 19.5 КоАПа.
Суд вынес постановление о назначении административного наказания 19 января 2026 г. Компанию оштрафовали на 200 000 руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Суд зарегистрировал административное дело в отношении Ozon 15 декабря 2025 г., писали «Ведомости». Тогда источник «Ведомостей», близкий к маркетплейсу, рассказывал, что протокол связан с карточкой книги Александра Гениса (проживает в США, в сентябре 2024 г. признан иноагентом Минюстом России).