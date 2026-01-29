Суд оштрафовал Ozon на 200 000 рублей по делу о маркировке книги иноагента

Суд зарегистрировал административное дело в отношении Ozon 15 декабря 2025 г., писали «Ведомости». Тогда источник «Ведомостей», близкий к маркетплейсу, рассказывал, что протокол связан с карточкой книги Александра Гениса (проживает в США, в сентябре 2024 г. признан иноагентом Минюстом России).