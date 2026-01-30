Газета
Главная / Бизнес /

В РФ растет спрос на зарубежные поездки на День защитника отечества и 8 марта

Этому способствует укрепление курса рубля
Валерия Кузьменко
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Туристический поток из России в зарубежные страны в праздничные дни февраля и марта 2026 г. может составить порядка 0,8–1 млн человек, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Эти результаты, по его словам, превышают итоги аналогичного периода прошлого года на 5–10%. С мнением Ромашкина согласны и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Так, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян ожидает увеличения числа поездок в эти дни на 10–15% год к году, абсолютные данные он не привел. Спрос на путешествия в период праздничных дней в феврале и марте прибавил 42%, утверждают в сервисе «Островок». Представитель Anex заметил рост интереса к бронированию туров на эти даты на 35–40%. О двукратном увеличении числа поездок, говорит представитель Fun&Sun.

По официальным данным, в День защитника отечества и 8 марта россияне будут отдыхать по три дня (с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта), но туроператоры учитывают и более длительные по времени поездки, которые включают эти даты.

