Песков: Индия не заявляла об отказе от закупок российской нефти

По его словам, Москва с уважением относится к американо-индийским отношениям, но при этом придает ключевое значение собственному взаимодействию с Нью-Дели. «Не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией – между Россией и Индией. Для нас это самое важное. И мы намерены дальше мирно развивать наши двусторонние отношения с Дели», – подчеркнул представитель Кремля.