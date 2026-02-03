Песков: Индия не заявляла об отказе от закупок российской нефти

Песков: Индия не заявляла об отказе от закупок российской нефтиМосква с уважением относится к американо-индийским отношениям
Кремль внимательно отслеживает заявления президента США Дональда Трампа о возможной торговой сделке с Индией, однако не получал подтверждений от Нью-Дели об отказе от закупок российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа. Мы их тщательно фиксируем, анализируем», – сказал Песков.
По его словам, Москва с уважением относится к американо-индийским отношениям, но при этом придает ключевое значение собственному взаимодействию с Нью-Дели. «Не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией – между Россией и Индией. Для нас это самое важное. И мы намерены дальше мирно развивать наши двусторонние отношения с Дели», – подчеркнул представитель Кремля.
Комментируя сообщения о возможном прекращении Индией закупок российской нефти, Песков отметил, что официальной информации на этот счет нет. «До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», – добавил он.
2 февраля по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендой Моди Нью-Дели согласился покупать американскую и венесуэльскую нефть. Взамен США снизят тарифы с 25 до 18%. «Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение конфликта России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы», – написал Трамп в Truth Social. Моди отказ от российской нефти не подтверждал.