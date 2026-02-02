Трамп заявил, что Моди согласился покупать нефть из США и Венесуэлы

Трамп заявил, что Моди согласился покупать нефть из США и ВенесуэлыВзамен Вашингтон снизит тарифы для Индии
Индия согласилась покупать американскую и венесуэльскую нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Взамен США снизят тарифы с 25% до 18%.
«Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение конфликта России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы», – написал он в Truth Social.