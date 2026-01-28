Чем важна «мать всех сделок» Индии и ЕС о зоне свободной торговли

Пресс-служба ЕК приводит детали сделки по экспорту в Индию. Для станков и электротехники из ЕС (экспорт в 16,3 млрд евро в 2024 г.) тариф снижается с 44 до 0%, для авиакосмической продукции (6,4 млрд евро) – с 44 до 11%, для медтехники (3,4 млрд евро) – с 27,5 до 0%, для пластмасс (2,2 млрд евро) – с 16,5 до 0%, для химикатов (3,2 млрд евро) – с 22 до 0%, для стали (1,5 млрд евро) – с 22 до 0%, для лекарств (1,1 млрд евро) – с 11 до 0%, для драгметаллов и ювелирных изделий (2,1 млрд евро) – с 22 до 0% и т. д.