Чем важна «мать всех сделок» Индии и ЕС о зоне свободной торговли

Чем важна «мать всех сделок» Индии и ЕС о зоне свободной торговлиЕе ускорило тарифное давление президента США Дональда Трампа
Индия и Евросоюз (ЕС) подписали в индийской столице Нью-Дели «мать всех сделок» – соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), снимающее тарифы на многие товары. «Мы заключили соглашение, что стало матерью всех сделок. Мы создали ЗСТ с населением в 2 млрд человек, и выгоду от него получат обе стороны», – написала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х. В сообщении ЕК отмечается, что ЕС и Индия составляют 25% мирового ВВП.
Премьер Индии Нарендра Моди в соцсети Х отметил, что «мать всех сделок» подписана 26 января, в День республики – 77-ю годовщину вступления в силу конституции Индии. Фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта как почетные гости приняли участие в торжествах. Экс-премьер Португалии Кошта, чьи родители – выходцы из бывшего до 1961 г. португальской колонией Гоа, «с гордостью» показал 27 января свой Overseas Citizenship of India Card, передает Hindustan Times. Это бессрочный вид на жительство для людей «индийского происхождения». Он есть у 4 млн иностранцев.
Товарооборот ЕС и Индии в 2024 г. составил, по данным Евростата, 120 млрд евро, Индия – девятый по размеру торговый партнер сообщества. Для Индии ЕС – второй по размеру торговый партнер. Индийский минпромторг оценил торговлю с ЕС за 2024/25 финансовый год (закончился 31 марта 2025 г.) в $136,5 млрд.
Пресс-служба ЕК приводит детали сделки по экспорту в Индию. Для станков и электротехники из ЕС (экспорт в 16,3 млрд евро в 2024 г.) тариф снижается с 44 до 0%, для авиакосмической продукции (6,4 млрд евро) – с 44 до 11%, для медтехники (3,4 млрд евро) – с 27,5 до 0%, для пластмасс (2,2 млрд евро) – с 16,5 до 0%, для химикатов (3,2 млрд евро) – с 22 до 0%, для стали (1,5 млрд евро) – с 22 до 0%, для лекарств (1,1 млрд евро) – с 11 до 0%, для драгметаллов и ювелирных изделий (2,1 млрд евро) – с 22 до 0% и т. д.
Ярким послаблением стало снижение тарифов со 110 до 10% для 250 000 европейских автомобилей в год (1,6 млрд евро). Премиальному вину ставки снизят со 150 до 20%, среднему – до 30%, пиву – со 110 до 50%, оливковому маслу – с 45 до 0%, баранине – с 3 до 0%, обработанным продуктам – с 50 до 0% и т. д.
ЕК прогнозирует, что ЗСТ увеличит экспорт в Индию на 107,6% в год к 2032 г., а сокращение Индией 90% тарифов сэкономит бизнесу ЕС 4 млрд евро в год и поддержит 800 000 рабочих мест. ЗСТ с Брюсселем, сообщил минпромторг Индии, смягчит тарифы для 99% индийских товаров, преференции дадут ювелирной, текстильной индустрии и поставкам морепродуктов.
Для Индии сделка – победа, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Для Индии это влечет развитие экспортно-ориентированной экономики, строительство новых предприятий, рост рабочих мест и решение социально-экономических проблем. Главная цель Индии, напоминает Макаревич, – рост ВВП на 8% в год, в Нью-Дели осознают, что этому способствует экспорт на емкие платежеспособные рынки. Переговоры с Брюсселем шли с 2007 г., но ускорились в 2025 г. не без фактора Трампа, признает Макаревич.
Индия получила первое повышение американских тарифов на 25%, отказав в доступе на свой рынок аграриям США, в августе 2025 г. Она жестко защищает сельскохозяйственный рынок, но с ЕС пошла на уступки, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. ЗСТ с Индией важна для недовольных своим положением европейских аграриев, отмечает доцент Финансового университета Александр Камкин.
Под удвоенные до 50% тарифы Вашингтона в августе 2025 г. уже за покупку нефти у России подпали индийские текстиль, драгоценные камни, мебель, химикаты, морепродукты – 55% экспорта в США ($86,5 млрд, или 18% всего экспорта Индии в 2024 г.). Самый мощный удар был нанесен текстильной и ювелирной индустрии Индии. Под тарифы Трампа в 2025 г. подпал и ЕС с невыгодной для европейцев торговой сделкой. На нее наложилась и малая торговая война ЕС с Китаем из-за пошлин на электромобили из КНР.
По словам Беленькой, действия США ускорили переговоры о межрегиональных торговых соглашениях, включая сделки ЕС с МЕРКОСУР (торговый блок Южной Америки) и Индией. Они готовились десятилетия, но были согласованы за год торговых войн Трампа. По мнению Камкина, фон дер Ляйен преподносит сделку как достижение на контрасте с США и Китаем, а ЕС она выгоднее, чем Индии, хотя исходя из размеров она утешительный приз в условиях тарифов Трампа.
Европа видит в Индии стабильность и предсказуемость, это ее спасательный круг, согласна руководитель направления по исследованиям Индии Школы управления «Сколково» Лидия Кулик. Для Индии ЕС тоже важен: ЗСТ поможет производителям одежды, которые проигрывали конкурентам из Бангладеш и Пакистана, имевшим льготы в Европе. Властям важно поддержать экспортеров после потери США, хотя ювелирам ЕС вряд ли заместит американский рынок, продолжает Кулик.
При этом, несмотря на укрепление производителей в Индии за время действия заградительных пошлин, конкуренция дома им не нужна, а власти продолжат защищать нарождающиеся ниши производства вроде электротранспорта, говорит Кулик. Индия и ЕС исключили из соглашения сою, говядину, сахар, рис и молокопродукты – тут Нью-Дели сохраняет ограничения, ЗСТ не компенсирует все потери от пошлин США, констатирует Беленькая. Подводным камнем является и то, что соглашение еще не ратифицировано, не вступило в силу и предполагает долгий период снижения пошлин, а в случае автомобилей ограничения по квотам на их импорт действуют в течение пяти лет, продолжает экономист. Кулик добавляет, что соглашение должны ратифицировать все члены ЕС и момент начала работы ЗСТ союза с Индией не известен.