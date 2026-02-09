На маркетплейсах растет спрос на спортивное питание

Увеличение оборота спортивного питания в онлайне Бурмистров связывает с ростом потребительского спроса и ассортимента продукции от крупных производителей, а также с появлением новых продавцов на площадках интернет-ритейлеров. Среди последних значимую долю составляют инфлюенсеры, запустившие свои бренды в этой категории, отмечает эксперт. В Easy Commerce обращают внимание также на популяризацию спорта со стороны государства и переход потребителей в онлайн-каналы. Число офлайн-магазинов спортивных товаров за прошлый год сократилось на 6%, в то время как интернет-продажи только за первое полугодие 2025 г. выросли на 23%, говорит представитель компании со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.