На маркетплейсах растет спрос на спортивное питание

На маркетплейсах растет спрос на спортивное питаниеЭто связано с увеличением числа продавцов на площадках и популяризацией спорта в России
Продажи спортивного питания на трех крупнейших российских маркетплейсах по итогам 2025 г. выросли год к году на 60% в рублевом выражении и на 50% в натуральном, подсчитал для «Ведомостей» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Объем всего российского рынка спортивного питания управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк оценивает в 46–52 млрд руб. При этом доля маркетплейсов в структуре реализации всей такой продукции на конец 2025 г. составляла не менее 70–75%, отмечает эксперт.
Исследование Easy Commerce, с которым ознакомились «Ведомости», подтверждает рост спроса на спортивное питание на трех крупнейших маркетплейсах. Так, реализация товаров этой категории на Ozon в 2025 г. увеличилась в деньгах на 158% (до 25 млрд руб.), а в штуках – на 146% (до 17,1 млн заказов), говорит представитель этой компании. Он добавляет, что на «Яндекс Маркете» этот показатель прибавил 9% (до 2,8 млрд руб.) и 10% (до 2,3 млн заказов), а на Wildberries – 44% (до 22,6 млрд руб.) и 26% (до 25,2 млн штук).
В первых двух компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили. В Wildberries & Russ интерес россиян к спортивному питанию подтвердили, правда, динамика оказалась несколько иной – оборот за прошлый год увеличился на 46% в деньгах и на 36% в натуральном выражении. При этом средний чек в этой категории прибавил всего 8%. Абсолютных показателей представитель интернет-ритейлера не раскрыл.
Среди самых быстрорастущих товаров в категории спортивного питания в Wildberries называют смеси для напитков (тут прирост составил 170% в деньгах), пост-тренировочные комплексы (+140%), протеиновые печенье и чипсы (+ 127% и +120% соответственно). Высоким спросом также пользуются протеины, батончики с высоким содержанием белка и проч. Продажи этих товаров за 2025 г. увеличились на 30–60% в денежном выражении, уточняет представитель маркетплейса.
Увеличение оборота спортивного питания в онлайне Бурмистров связывает с ростом потребительского спроса и ассортимента продукции от крупных производителей, а также с появлением новых продавцов на площадках интернет-ритейлеров. Среди последних значимую долю составляют инфлюенсеры, запустившие свои бренды в этой категории, отмечает эксперт. В Easy Commerce обращают внимание также на популяризацию спорта со стороны государства и переход потребителей в онлайн-каналы. Число офлайн-магазинов спортивных товаров за прошлый год сократилось на 6%, в то время как интернет-продажи только за первое полугодие 2025 г. выросли на 23%, говорит представитель компании со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.