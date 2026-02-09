«Шереметьево» подписало с ПСБ договор по покупке «Домодедово»Актив достался покупателю за 66,1 млрд рублей
«Международный аэропорт Шереметьево» в лице 100% дочерней компании «Перспектива» и банк ПСБ подписали договор о продаже аэропорта «Домодедово», говорится в сообщении «Шереметьево».
По словам гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко, это профильный бизнес-проект, направленный на создание новых возможностей для пассажиров и авиакомпаний. «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня “Домодедово” – это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 млрд руб. ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд руб.», – отметил топ-менеджер. Его слова приводятся в сообщении аэропорта.
«Шереметьево» предстоит сформировать программу оздоровления аэропорта «Домодедово» и представить ее в контролирующие государственные органы в установленные сроки, продолжил Василенко. Будущая программа зависит от динамики формирования пассажиропотока в России и московском авиаузле, добавил он.
Структура аэропорта «Шереметьево» – «Перспектива» – 29 января стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово», который проходил в форме голландского аукциона. Актив достался победителю за 66,13 млрд руб. – по нижней границе торгов. Изначально лот был выставлен по цене вдвое больше (132,3 млрд руб.), а торги проводились с понижением цены до первой заявки кого-либо из претендентов.
На участие в конкурсе было подано пять заявок, две из них допустили к торгам. Как ранее говорили источники «Ведомостей», это были заявки юрлиц «Шереметьево» и «Внуково». По данным «РТС-тендера» – площадки, на которой проводился аукцион, – не были допущены к участию АО «Альма», ООО «Аргана» и Рыбалкин Евгений Александрович.
Первый аукцион по продаже «Домодедово» 20 января 2026 г. был признан несостоявшимся. На продажу было выставлено 100% долей в группе компаний из 24 юрлиц, управляющей аэропортом. К началу торгов была подана единственная заявка – от ИП Евгения Богатого, но ее не допустили к торгам из-за отсутствия требуемых документов. Заявки на участие принимались с 13 по 19 января включительно. Стартовая цена лота составила 132,3 млрд руб., задаток – 26,45 млрд руб. С этими же параметрами стартовал и второй этап аукциона.
Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению арбитражного суда. Основанием для этого стал тот факт, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В декабре 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что аэропорт будет продан на торгах в январе 2026 г.
На 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» составляет около 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Об этом говорится в аудиторском отчете о рыночной стоимости компании «Асьенда инвестментс лимитед», которая входит в периметр основных юрлиц аэропорта. Согласно документу, объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.). Группа не публиковала отчет по МСФО за полный 2024 г.
К концу десятилетия ожидается завершение модернизации инфраструктуры аэропорта, включая строительство второй взлетно-посадочной полосы и модернизацию терминальных комплексов. На эти цели может потребоваться до 16 млрд руб. из федерального бюджета, отмечается в отчете аудиторов.
Пассажиропоток аэропорта может восстановиться до 18–20 млн человек к 2028–2030 гг., что соответствует докризисным значениям, следует из отчета. В 2025 г. он составил 13,86 млн пассажиров – это на 11% меньше, чем годом ранее, говорил в начале января 2026 г. гендиректор «Домодедово» Андрей Иванов.