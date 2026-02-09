«Шереметьево» подписало с ПСБ договор по покупке «Домодедово»

На 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» составляет около 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Об этом говорится в аудиторском отчете о рыночной стоимости компании «Асьенда инвестментс лимитед», которая входит в периметр основных юрлиц аэропорта. Согласно документу, объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.). Группа не публиковала отчет по МСФО за полный 2024 г.