Главная / Мнения /

Интерес хищника

Зачем покупателю «Домодедово»
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»

Когда на прошлой неделе в битве двух йокодзун «Шереметьево» перехватило «Домодедово» у «Внуково», закончился только первый сезон масштабного сериала о переделе столичного аэропортового бизнеса. Во втором сезоне с условным названием «Чемодан без ручки» новому владельцу придется решить, что делать с активом. Можно сразу выкрасить и выбросить. Или сначала поиграться, а потом уже красить.

На неделе перед продажей «Ведомости» собирали экспертный анализ о том, каковы перспективы «Домодедово» и сколько аэропорт может стоить. И, пожалуй, самым интересным решением выглядело предложение продать аэропорт за 1 руб. концессионеру, чтобы тот восстановил там вторую взлетно-посадочную полосу и вообще развивал инфраструктуру.

Радикализм этого мнения мне близок по разным причинам. И потому, что до «Домодедово» из Москвы чаще всего ехать дольше, чем потом лететь даже через пол-России. И потому, что по внутреннему устройству и удобству «Домик» проигрывает любому другому аэропорту столицы примерно на порядок. И главное – потому, что сейчас вообще непонятно, кому этот аэропорт нужен. Другими словами, кто через него летать-то будет?

Лет 10–15 назад в Московском авиаузле ситуация была совершенно иной: казалось, что, сколько бы аэропортов ни построить, все равно мало будет. Пассажиропоток рос, Москва оставалась ключевым пунктом для транзитных перелетов и вылетов за рубеж, авиакомпании буквально дрались за каждый слот в любом аэропорту столицы. Пришлось строить четвертый аэропорт в Жуковском, были даже экзотические предложения перевести часть московских рейсов в ближайший областной центр и наладить доставку туда пассажиров по железной дороге...

Сейчас представить себе тот ажиотаж сложно. Заграничный авиатрафик после пандемии и начала СВО медленно пытается оживать, внутренний то ли стагнирует, то ли скукоживается из-за нехватки бортов. В «Домодедово» пассажиропоток упал в 2025 г. на 11% до 13,9 млн человек.

Причем и остальные аэропорты Москвы очевидно недозагружены, и, если появятся какие-то новые самолеты и новые направления, найдется, куда их впихнуть. И борьба столичных конкурентов за «Домодедово» выглядит специфическим интересом хищника: не купить, чтобы расшириться, а купить, чтобы не отдать конкуренту, прибить самому. Ничего личного, просто бизнес.

