Интерес хищника

Радикализм этого мнения мне близок по разным причинам. И потому, что до «Домодедово» из Москвы чаще всего ехать дольше, чем потом лететь даже через пол-России. И потому, что по внутреннему устройству и удобству «Домик» проигрывает любому другому аэропорту столицы примерно на порядок. И главное – потому, что сейчас вообще непонятно, кому этот аэропорт нужен. Другими словами, кто через него летать-то будет?