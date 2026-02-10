В России локализовали производство большинства комплектующих для БПЛА

По оценкам генерального директора и основателя компании «Флай дрон» Никиты Данилова, уровень локализации компонентов в среднем по рынку на сегодняшний день составляет примерно 50–60%. Он уточнил, что год к году рост составляет 10–15%. Однако, как и в прошлые годы, по-прежнему есть проблемы с локализацией электронной начинки и электродвигателей, которые пока не решены.