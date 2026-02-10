В России локализовали производство большинства комплектующих для БПЛА

В России локализовали производство большинства комплектующих для БПЛАВпрочем, они по-прежнему остаются зачастую дороже импортных
К концу 2025 г. российским производителям комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) удалось локализовать значимую часть производственных процессов. Об этом рассказал директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алесь Логинов на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов 2026». Но, несмотря на это, отечественные компании не торопятся устанавливать локализованные компоненты, отмечает он.
По оценкам генерального директора и основателя компании «Флай дрон» Никиты Данилова, уровень локализации компонентов в среднем по рынку на сегодняшний день составляет примерно 50–60%. Он уточнил, что год к году рост составляет 10–15%. Однако, как и в прошлые годы, по-прежнему есть проблемы с локализацией электронной начинки и электродвигателей, которые пока не решены.