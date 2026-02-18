Газета
Главная / Бизнес /

«Автотор» увеличил производство автомобилей на 10% в 2025 году

Это стало возможным за счет низкой базы последних лет
Артем Гришков
Михаил Голенков / РИА Новости
Михаил Голенков / РИА Новости

Калининградский «Автотор» выпустил свыше 33 400 автомобилей в 2025 г., что более чем на 10% больше показателей 2024 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров компании Валерий Горбунов. Выпуск китайских брендов распределился примерно в равной пропорции – по несколько тысяч автомобилей в год, уточнил он.

Даже с учетом роста производства загрузка предприятия в 2025 г. составила всего около 10% от всех его мощностей (300 000–350 000 авто в год), отметил Горбунов. Поэтому с точки зрения бизнеса это вряд ли можно назвать заметным ростом, признает он.

