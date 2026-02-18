«Росатом» запустил процедуру предложения о взаимном выкупе долей в группе «Дело»

По мнению юриста, такой инструмент имеет смысл, если каждый из партнеров все еще заинтересован в бизнесе, но при полном его контроле. Если эта цель недостижима, тогда нужно хотя бы получить разумные деньги за свою долю, отмечает он. «Иными словами, если не хочешь, чтобы тебя (твою долю. – "Ведомости") купили за сумму N, тогда ищи средства и выкупай меня сам за эту сумму N. Иногда расчет суммы N более сложен, например, предполагает обмен конкурирующими предложениями», – объясняет Суслов.