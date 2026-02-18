Газета
Главная / Бизнес /

«Росатом» запустил процедуру предложения о взаимном выкупе долей в группе «Дело»

Госкорпорация сохраняет интерес к активу, но вероятно – при полном его контроле
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стратегический совет «Росатома» принял решение о начале запуска процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе долей группы «Дело», сообщил представитель госкорпорации 18 февраля. Данный механизм предусмотрен для прекращения партнерства между сторонами.

Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, владелец 50% компании, в начале февраля направил в ФАС ходатайство о приобретении 49% в УК «Дело», которые сейчас принадлежат «Росатому». Оставшиеся 1% – у «Трансмашхолдинга» (ТМХ). В ноябре прошлого года Шишкарев подавал ходатайство о выкупе и этой доли, писал «Коммерсант».

«Росатом» является владельцем крупнейших в стране логистических активов, стратегический приоритет корпорации – построение национального логистического чемпиона, обеспечивающего транспортный суверенитет страны и развивающего ее международный экспортный потенциал, подчеркивает представитель госкорпорации. «К сожалению, наше видение развития этого бизнеса расходится с точкой зрения совладельца группы "Дело"», – констатирует он.

Вне зависимости от итогов реализации данного механизма «Росатом» продолжит развивать национального логистического оператора, последовательно отстаивая государственные интересы, заверил собеседник.

Представитель Шишкарева сказал «Ведомостям», что в рамках механизма о взаимном выкупе, закрепленного в действующем корпоративном договоре между сторонами, бизнесмен намерен оперативно отреагировать при получении официального уведомления от партнеров по запуску данного механизма с указанием цены, предлагаемой к продаже/покупке доли в УК «Дело».

Механизм взаимного выкупа, который в обиходе называют «русской рулеткой», – это один из стандартных и достаточно сбалансированных инструментов по выходу из совместного предприятия, считает старший юрист КИАП Роман Суслов. Причины его применения разнятся от простой утраты интереса в партнерстве до конфликта, поясняет он.

«Трансмашхолдинг», группа «Дело» и «Росатом» объединяют логистические активы

Бизнес / Промышленность

По мнению юриста, такой инструмент имеет смысл, если каждый из партнеров все еще заинтересован в бизнесе, но при полном его контроле. Если эта цель недостижима, тогда нужно хотя бы получить разумные деньги за свою долю, отмечает он. «Иными словами, если не хочешь, чтобы тебя (твою долю. – "Ведомости") купили за сумму N, тогда ищи средства и выкупай меня сам за эту сумму N. Иногда расчет суммы N более сложен, например, предполагает обмен конкурирующими предложениями», – объясняет Суслов.

Процедура должна детально регулироваться корпоративным договором между участниками – кто, в какой ситуации, в какие сроки и в какой форме уведомляет партнера, а также какие варианты ответа, в какой форме и в какие сроки может направить партнер, добавляет юрист.

«Росатом», ТМХ и совладелец группы «Дело» Сергей Шишкарев в конце 2024 г. заключили соглашение по объединению компаний и обмену их активами. На первом этапе ТМХ выкупил 1% в группе «Дело» у Шишкарева, доля «Росатома» осталась неизменной – 49%. В этой связи ТМХ получил право назначать гендиректора в УК «Дело», им стал Алексей Лебедев.

В течение 2025 г. стороны собирались объединить все логистические активы, определить бизнес-модель и систему управления будущей компании. Целью объединения должно было стать формирование национального лидера транспортно-логистического рынка РФ и одного из ведущих игроков в международной логистике.

Уже к середине года источники «Ведомостей», близкие к этим сторонам, отмечали сложности в переговорах между ними – как в отношении взглядов на будущее совместное развитие, так и в части параметров объединения.

