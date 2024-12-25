«Трансмашхолдинг», группа «Дело» и «Росатом» объединяют логистические активы

Один из собеседников уточняет, что между ними заключено соглашение о намерениях по обмену активами. Предполагается, что ТМХ получит пакет «Росатома» в УК «Дело», а «Росатом» – пакет в ТМХ. Но впереди еще очень много корпоративных процедур и согласований, уточняет собеседник.