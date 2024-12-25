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«Трансмашхолдинг», группа «Дело» и «Росатом» объединяют логистические активы

В дальнейшем стороны планируют создать на их основе совместную компанию
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Госкорпорация «Росатом», «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и совладелец группы «Дело» Сергей Шишкарев договорились о консолидации принадлежащих сторонам логистических активов и создании совместной компании. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. 

Один из собеседников уточняет, что между ними заключено соглашение о намерениях по обмену активами. Предполагается, что ТМХ получит пакет «Росатома» в УК «Дело», а «Росатом» – пакет в ТМХ. Но впереди еще очень много корпоративных процедур и согласований, уточняет собеседник. 

На первом этапе ТМХ выкупит 1% в группе «Дело», причем доля «Росатома» останется неизменной – 49%. В течение 2025 г. стороны планируют объединить все логистические активы, определить бизнес-модель и систему управления будущей компании, говорят собеседники. 

В пресс-службе ТМХ отказались от комментариев, в «Росатоме» пообещали «вернуться позднее». «Ведомости» также направили запрос в группу «Дело», где у Шишкарева 51%. 

Цель объединения – формирование национального лидера транспортно-логистического рынка России и одного из ведущих игроков в международной логистике, в том числе оператора новых международных транспортных и торговых коридоров, уточняет один из источников. 

Кроме того, в ближайшее время собрание участников УК «Дело» примет решение о назначении представителя ТМХ гендиректором УК «Дело», рассказали собеседники. Этот пост с ноября 2023 г. занимает директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова. По словам одного из источников, кандидатом на пост главы УК «Дело» является партнер владельцев ТМХ Алексей Лебедев, который «устраивает всех участников» сделки.

«Дело» – крупный игрок на рынке логистики, и для ТМХ логично формировать партнерство с одним из крупнейших потребителей своей продукции, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Объединение активов компаний эксперт также называет «логичным» в свете показавшего себя как эффективное партнерство между группой «Дело» и «Росатомом». 

По словам Бурмистрова, готовящееся объединение целесообразно и с точки зрения макроэкономики, поскольку сейчас на рынке логистических услуг есть потребность в обновлении подвижного состава, в повышении эффективности взаимодействия между компаниями и производителями техники, и такая сделка полностью отвечает этим трендам. 

В подготовке материала принимал участие Александр Волобуев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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