«Росатом» вышел из уранового проекта в Казахстане

По его словам, и CGN, и SPIC находятся в зависимости «по топливной части» от СNNC, но конкурируют с ней в сфере строительства и эксплуатации АЭС. Интерес китайских компаний в сделках очевиден – для них это очередной шаг к достижению топливной независимости от CNNC, объясняет эксперт. Он также напоминает, что у CGN в в Усть-Каменогорске на востоке Казахстана есть завод по производству топлива для китайских АЭС. Уран с добываемых СП месторождений, скорее всего, пойдет на этот завод, рассуждает он.