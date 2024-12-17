«Росатом» вышел из уранового проекта в Казахстане

«Росатом» вышел из уранового проекта в КазахстанеГоскорпорация намерена продать доли еще в нескольких предприятиях китайским корпорациям
Российская Uranium One («дочка» госкорпорации «Росатом», объединяющая зарубежные уранодобывающие активы) продала 49,99% акций в совместном предприятии (СП) «Заречное» на одноименном месторождении урана в Казахстане, сообщил 17 декабря казахстанский «Казатомпром».
Покупателем стала SNURDC Astana Mining Company, принадлежащая китайской State Nuclear Uranium Resources Development – «дочка» State Nuclear Power Technology (один из трех госоператоров атомных станций в КНР).
Месторождение урана «Заречное» в Туркестанской области Казахстана было открыто в 1977 г. На начало 2024 г. его запасы составляли, по данным «Казатомпрома», 3500 т. Завершение отработки месторождения планируется в 2028 г. Доля «Казатомпрома» в «Заречном» – 49,99%. После вхождения в СП компании SNURDC она не изменилась. Другие параметры сделки в сообщении «Казатомпрома» не приводятся.
Если ориентироваться на сделку по продаже своих американских активов «Росатомом» в 2021 г. (были проданы акции Uranium One Americas, включающие семь урановых проектов), то за объекты с сопоставимой годовой добычей российская сторона могла выручить около $130 млн, отметил главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов. Но с тех пор цена на природный уран (закись-окись, U3O8) поднялась втрое, поэтому активы, по его оценке, могли обойтись китайцам в $300-400 млн.
Помимо продажи доли в «Заречном», следует из сообщения «Казатомпрома», ожидается, что Uranium One продаст доли еще в двух проектах в Казахстане – 30% прямой доли участия в уставном капитале ТОО «СП "Хорасан-U"» и 30% косвенной доли в ТОО «Кызылкум». Покупателем выступит China Uranium Development Company, конечным бенефициаром которой является китайская госкомпания China General Nuclear Power Corporation (CGN).
При этом доли «Казатомпрома» в «Хорасан-U» и «Кызылкум» не должны измениться – составят 50%, отмечается в сообщении.
СП «Хорасан-U» добывает уран на участке «Хорасан-1» месторождения «Северный Хорасан» в Кызылординской области. Запасы месторождения на начало 2024 г., по данным «Казатомпрома», составляли 33 000 т, оно рассчитано на эксплуатацию до 2038 г. «Кызылкум», в свою очередь, перерабатывает этот уран – производственные мощности находятся там же, на разрабатываемом участке.
У «Казатомпрома» с Uranium One остается еще несколько совместных предприятий. Это паритетное СП «Каратау» на участке №2 месторождения Буденовское в Туркестанской области и СП «Акбастау» (также по 50%), разрабатывающее участки №1, 3 и 4 того же Буденовского месторождения. Кроме того, они являются совладельцами «Южной горнохимической компании» – 30% у «Казатомпроми» и 70% у Uranium One.
Также Uranium One Group, следует из отчета «Казатомпрома» за 2022 г., получила 99,99% Степногорского горно-химического комбината (СГХК). Оставшимися 0,01% владеет «Логистический центр ЯТЦ» – входящая в «Росатом» структура компании «Техснабэкспорт». СГХК принадлежит 49% в СП «Буденовское», которое располагает крупными запасами урана на участках №6 и 7 одноименного месторождения.
Зачем китайцам урановые рудники
В сделках Uranium One (как закрытой, так и планируемых) принимают участие фирмы, контролируемые двумя китайскими корпорациями CGN и State Power Investment Corporation (SPIC), указывает главный редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров. В китайской атомной «иерархии», добавляет он, это атомные корпорации №2 и №3. Основные возможности Китая в области ядерного топливного цикла при этом, по словам Уварова, сосредоточены в корпорации №1 – China National Nuclear Corporation (СNNC).
«Заречное» продали SPIC, «Хорасан» будут продавать CGN, констатирует Уваров.
По его словам, и CGN, и SPIC находятся в зависимости «по топливной части» от СNNC, но конкурируют с ней в сфере строительства и эксплуатации АЭС. Интерес китайских компаний в сделках очевиден – для них это очередной шаг к достижению топливной независимости от CNNC, объясняет эксперт. Он также напоминает, что у CGN в в Усть-Каменогорске на востоке Казахстана есть завод по производству топлива для китайских АЭС. Уран с добываемых СП месторождений, скорее всего, пойдет на этот завод, рассуждает он.
В ноябре 2023 г. «Казатомпром» заключил долгосрочный контракт на поставку урана китайской China Uranium Development Company. Его подробности не назывались.
Китай, по словам Уварова, неохотно раскрывает сведения о потреблении урана. По его оценкам, обеспечение ураном происходит примерно в равных долях за счет собственной добычи в КНР, добычи на принадлежащих китайским компаниям рудниках за рубежом и покупок на спотовом рынке. Китаю важно приобретать рудники и месторождения за рубежом, констатирует эксперт.
Эксперты указывают на небольшую ценность для «Ростаома» доли в «Заречном». Уваров напомнил, что оставшиеся там 3500 т – это меньше годового потребления урана в России без учета зарубежных контрактов. Худалов соглашается, что запасы на «Заречном» почти истощены.
«Хорасан-1» – месторождение-середнячок по казахстанским меркам, указывает Уваров. Худалов добавляет, что оно оказалось «беднее, чем планировали». Он добавляет, что есть планы доразведки обоих месторождений. Но российская сторона, по мнению Худалова, не готова вкладываться в это, поскольку у нее есть более перспективные участки (Буденовское месторождение).
В контексте покупки завершающего работу через три года уранового месторождения завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин напомнил, что ранее китайские компании уже покупали в Казахстане «неперспективные» нефтегазовые месторождения со спадающей добычей и требующие «колоссальных инвестиций». Таким образом китайцы «фиксируют свое присутствие» в этой стране, считает он.
Что происходит с ценами на уран
В начале ноября, как писали «Ведомости», мировые цены на природный уран упали до минимума с середины ноября 2023 г. Фьючерсы на уран на бирже на Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) тогда торговались по $78,2 за фунт.
Стоимость U3O8 оставалась в течение года очень волатильной. В январе – феврале биржевая цена фунта достигала максимума с 2007 г. в $106. Фьючерсы на природный уран 17 декабря торговались по цене $75,7 за фунт, следует из данных биржи Comex. С начала этого года металл подешевел на 17%. Сейчас стоимость фунта урана соответствует уровню цен до аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г., отмечает Худалов.