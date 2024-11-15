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Россия временно ограничила экспорт обогащенного урана в США

Мера принята в ответ на действия американской стороны
Инна Шульгина
U.S. Department of Energy

В России вводятся временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Имеется в виду вывоз обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в американской юрисдикции. Исключением станут поставки, осуществляемые на основании разовых лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Документ вносит поправки в постановление правительства от 9 марта 2022 г. № 313.

На сайте правительства поясняется, что ограничения вводятся по указанию президента России Владимира Путина в качестве ответной меры на введенные США в 2024–2027 гг. ограничения и запрет с 2028 г. на импорт урановой продукции из РФ.

11 сентября на совещании с членами правительства Путин предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – в ответ на недружественные действия ряда стран. Глава государства подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Позже в Кремле заявляли, что инициатива президента не является ответной реакцией на поставки вооружений Украине со стороны Запада. Решение связано «в целом с практикой незаконных торговых ограничений», попытками новых рестрикций в торговле в отношении РФ.

14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что Россия взвешивает все «за» и «против» возможного запрета Москвы на экспорт урана в США. Он говорил, что в этом вопросе нельзя «рубить с плеча».

В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, а второй по экспорту стала Германия. 13 мая 2024 г. американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, действие которого продлится вплоть до 2040 г. При этом до 1 января 2028 г. допускаются временные исключения.

В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия предусматривает поставки обогащенного урана для АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По его словам, РФ и ОАЭ также расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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