Россия временно ограничила экспорт обогащенного урана в США

11 сентября на совещании с членами правительства Путин предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – в ответ на недружественные действия ряда стран. Глава государства подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Позже в Кремле заявляли, что инициатива президента не является ответной реакцией на поставки вооружений Украине со стороны Запада. Решение связано «в целом с практикой незаконных торговых ограничений», попытками новых рестрикций в торговле в отношении РФ.