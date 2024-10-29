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Шойгу рассказал о планах по поставке обогащенного урана в ОАЭ

Ведомости

Россия предусматривает поставки обогащенного урана для АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Предусматриваются поставки обогащенной урановой продукции для обеспечения топливом АЭС "Барака". Готовы к расширению такого взаимодействия», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Россия и ОАЭ также расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла, добавил Шойгу.

28 октября Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с руководством страны. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проекта международного транспортного коридора Север – Юг. Он предусматривает строительство на иранской территории бесшовной транзитной железной дороги до портов в Персидском заливе.

В ходе визита Шойгу также встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

15 сентября депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что на российские ресурсы и без западных стран выстраивается очередь. Тогда парламентарий говорил, в частности, о российских уране, титане и никеле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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