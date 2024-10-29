Шойгу рассказал о планах по поставке обогащенного урана в ОАЭ
Россия предусматривает поставки обогащенного урана для АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Предусматриваются поставки обогащенной урановой продукции для обеспечения топливом АЭС "Барака". Готовы к расширению такого взаимодействия», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
Россия и ОАЭ также расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла, добавил Шойгу.
28 октября Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с руководством страны. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проекта международного транспортного коридора Север – Юг. Он предусматривает строительство на иранской территории бесшовной транзитной железной дороги до портов в Персидском заливе.
В ходе визита Шойгу также встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
15 сентября депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что на российские ресурсы и без западных стран выстраивается очередь. Тогда парламентарий говорил, в частности, о российских уране, титане и никеле.