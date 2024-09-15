Депутат Госдумы Кирьянов заявил об очереди на уран и титан из РФ во всем мире
На российские ресурсы и без западных стран выстраивается очередь, возможные ограничения на экспорт урана, титана и никеля вряд ли создадут трудности российским производителям, заявил депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.
Предложение президента РФ Владимира Путина правительству подумать над ограничением поставок урана, титана и никеля за рубеж парламентарий назвал одной из ключевых новостей уходящей недели. Эти товары, как отметил в своем Telegram-канале Кирьянов, «жизненно нужны» на Западе для технологического и экономического развития. При этом он указал на практику двойных стандартов: в США в августе вступил в силу запрет на импорт урана из России, но в мае Штаты закупили у Москвы это сырье на $210 млн.
«Но в эту игру могут играть двое. Рынков сбыта для наших, востребованных во всем мире ресурсов достаточно и вне западной орбиты. Можно сказать, очередь и без Запада выстраивается», – написал депутат.
Российским производителям и добывающим компаниям решение об ограничении экспорта вряд ли создаст «особые трудности», считает он. Куда больше проблем, по словам Кирьянова, меры доставят бывшим партнерам РФ.
Путин подчеркивал, говоря о возможном эмбарго, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Затем в МИДе сообщили, что Москва взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета на экспорт урана в США. В этом вопросе нельзя «рубить с плеча», говорил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.