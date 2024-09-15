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Депутат Госдумы Кирьянов заявил об очереди на уран и титан из РФ во всем мире

Ведомости

На российские ресурсы и без западных стран выстраивается очередь, возможные ограничения на экспорт урана, титана и никеля вряд ли создадут трудности российским производителям, заявил депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

Предложение президента РФ Владимира Путина правительству подумать над ограничением поставок урана, титана и никеля за рубеж парламентарий назвал одной из ключевых новостей уходящей недели. Эти товары, как отметил в своем Telegram-канале Кирьянов, «жизненно нужны» на Западе для технологического и экономического развития. При этом он указал на практику двойных стандартов: в США в августе вступил в силу запрет на импорт урана из России, но в мае Штаты закупили у Москвы это сырье на $210 млн. 

«Но в эту игру могут играть двое. Рынков сбыта для наших, востребованных во всем мире ресурсов достаточно и вне западной орбиты. Можно сказать, очередь и без Запада выстраивается», – написал депутат.

Российским производителям и добывающим компаниям решение об ограничении экспорта вряд ли создаст «особые трудности», считает он. Куда больше проблем, по словам Кирьянова, меры доставят бывшим партнерам РФ.

Путин подчеркивал, говоря о возможном эмбарго, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Затем в МИДе сообщили, что Москва взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета на экспорт урана в США. В этом вопросе нельзя «рубить с плеча», говорил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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