Депутат Госдумы Кирьянов заявил об очереди на уран и титан из РФ во всем мире

Предложение президента РФ Владимира Путина правительству подумать над ограничением поставок урана, титана и никеля за рубеж парламентарий назвал одной из ключевых новостей уходящей недели. Эти товары, как отметил в своем Telegram-канале Кирьянов, «жизненно нужны» на Западе для технологического и экономического развития. При этом он указал на практику двойных стандартов: в США в августе вступил в силу запрет на импорт урана из России, но в мае Штаты закупили у Москвы это сырье на $210 млн.